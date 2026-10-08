Confederația Patronală Concordia și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cer Parlamentului suspendarea amenzilor din sistemul de taxare TollRo până la 1 aprilie 2027 sau până când acesta devine complet funcțional. Organizațiile solicită adoptarea urgentă a proiectului de lege care ar opri sancționarea transportatorilor pentru deficiențe tehnice care nu le pot fi imputate.

„Aplicația merge, dar nu funcționează. Aproximativ 80% dintre transportatorii din România sunt firme mici, cu 1-5 camioane. Pentru ele, o amendă de 2.000 de lei la fiecare 12 ore poate însemna faliment până la sfârșitul anului, așa că preferă să țină camioanele pe dreapta”, a declarat Raluca Tache, membru al Consiliului Director UNTRR, în comunicatul transmis AGERPRES, preluat de Știri pe surse.

Presiunea asupra bugetelor firmelor vine și din cheltuielile cu carburantul. Potrivit comunicatului, motorina s-a scumpit cu peste 40% de la începutul anului, în condițiile în care marjele transportatorilor sunt sub 5%.

„Nu spunem că nu vrem să plătim. Plătim ceea ce folosim, dar nu putem accepta să fim amendați pentru probleme care nu depind de noi. Cu TollRo, un transportator plătește acum de 6 până la 10 ori mai mult decât rovinieta de 1.425 de euro pe an, în funcție de vechimea camionului și de drumurile pe care circulă. Cerem aceluiași mediu politic care a fost atât de ferm în aplicarea TollRo de la 1 octombrie să transmită un semnal la fel de clar că îi pasă de transportul rutier din România”, a declarat Radu Dinescu, secretar general al UNTRR, în același comunicat.

Transportatorii reclamă erori care împiedică taxarea corectă a curselor

Organizațiile enumeră problemele tehnice pentru care, potrivit comunicatului, legislația permite aplicarea amenzilor:

Aplicația își întrerupe funcționarea în timpul curselor.

Anumite telefoane sunt incompatibile cu aplicația.

Unele drumuri nu apar pe hartă.

Restricțiile de circulație sunt introduse greșit.

Tichetele de rută nu pot fi emise până la destinație.

Daniel Niculescu, președinte UNTRR și membru în Consiliul Director Concordia, a semnalat în comunicat că, pe același traseu, două telefoane au calculat sume diferite. Șoferul trebuie să conducă, iar legea îi interzice să folosească telefonul la volan, deși ar trebui să verifice permanent dacă aplicația funcționează. Transportatorii cer să nu fie amendați pentru defecțiuni pe care le-ar putea dovedi cu mare greutate ulterior.

Concordia avertizează că problemele transportatorilor pot duce la concedieri

„Prin transportul rutier circulă aproximativ 90% dintre bunurile pe care le folosim, de la alimente la medicamente. Un antreprenor nu trebuie să fie pompier, trebuie să producă. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate, riscăm falimente, concedieri și firme care își închid porțile. Proiectul de lege din Parlament trebuie tratat în regim de urgență de toate forțele politice, pentru că există transportatori în fiecare județ”, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv Concordia, în comunicat.

Inițiativa legislativă pentru care cele două organizații cer intervenția Parlamentului îi aparține senatorului Robert Cazanciuc. Pe lângă suspendarea sancțiunilor, patronatele solicită introducerea unei proceduri de clarificare înainte de aplicarea oricărei amenzi și corectarea rapidă a sistemului pe baza problemelor semnalate de transportatori.