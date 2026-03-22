Donald Trump a lansat sâmbătă seara un ultimatum extrem de dur la adresa Iranului, acordându-i un termen de 48 de ore pentru a redeschide complet traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Mesajul, postat pe platforma sa Truth Social, amenință cu distrugerea infrastructurii energetice iraniene dacă Teheranul nu se conformează.

Amenințarea directă a lui Trump

Fostul președinte american a transmis un mesaj care nu lasă loc de interpretări, stabilind un termen limită foarte clar. El a avertizat că acțiunile militare vor viza direct sectorul energetic al Republicii Islamice.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris Trump.

O declarație tranșantă.

Replica Teheranului nu a întârziat

Iar răspunsul Iranului a venit prompt, duminică. Armata iraniană, prin purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional Khatam al-Anbiya, a avertizat că va riposta în oglindă, vizând la rândul său infrastructuri critice ale Statelor Unite și ale aliaților din regiune.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, se arată într-un comunicat publicat de agenţia Fars.

Până la urmă, cum vine asta mai exact? E un avertisment clar că orice atac american va atrage după sine lovituri asupra activelor americane și aliate din zonă. E drept că oficialul iranian nu a specificat la ce anume se referă prin sintagma „regimul din regiune”, lăsând loc de interpretări.

Un conflict cu ramificații globale

Dar situația nu se rezumă doar la acest schimb de replici. Tensiunile escaladează pe mai multe fronturi, implicând inclusiv aliații NATO. De altfel, Trump și-a exprimat recent nemulțumirea față de refuzul unor parteneri din Alianță de a participa la misiunea din Strâmtoarea Ormuz, afirmând că fără SUA, NATO este un „tigru de hârtie”.

V-ați gândit vreodată ce înseamnă un blocaj total al acestei strâmtori pentru prețul petrolului la nivel mondial?

În tot acest timp, acuzațiile zboară în ambele sensuri. Mojtaba Khamenei, de exemplu, a acuzat recent orchestrarea unor atacuri sub „steag fals” asupra Omanului și Turciei, menite să învinovățească Iranul. Scânteia pare aprinsă, iar miza este uriașă: securitatea energetică a unei întregi planete depinde de libera circulație prin acest punct strategic (un detaliu adesea uitat în analizele politice).