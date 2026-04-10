Președintele american Donald Trump a transmis un ultimatum clar Secretarului General al NATO, Mark Rutte: aliații trebuie să găsească o soluție pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz imediat. Termenul limită este de doar câteva zile, punând o presiune fără precedent pe capitalele europene.

Discuții tensionate la Washington

Mark Rutte, Secretarul General al NATO, se află într-o vizită de trei zile în capitala SUA, unde a avut întâlniri la Casa Albă cu Trump, Secretarul de Stat Marco Rubio și Secretarul Apărării Pete Hegseth. Pe agendă s-a aflat conflictul dintre SUA, Israel și Iran, dar mai ales închiderea Strâmtorii Hormuz. Înaintea vizitei, Trump și-a reiterat amenințările de a reconsidera participarea SUA în NATO, criticând aliații europeni pentru refuzul de a contribui cu resurse la securizarea strâmtorii.

Iar după discuția privată (desfășurată fără accesul presei), Rutte a declarat că Trump este „absolut dezamăgit” de problemă. Totuși, a încercat să nuanțeze situația: „A fost o discuție foarte sinceră, foarte deschisă, dar și o discuție între doi buni prieteni.”

Presiune pe aliații europeni

Imediat după întâlnire, Rutte ar fi contactat capitalele europene din Washington pentru a transmite insistența lui Trump ca aliații să producă un plan concret. Lucrurile stau puțin diferit față de angajamentul inițial al aliaților, care promiseseră să ajute la redeschiderea strâmtorii abia după încetarea ostilităților. Acum, Trump vrea acțiune imediată, indiferent de instabilitatea din zonă.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat starea de fapt: „Secretarul General este în contact cu aliații în legătură cu discuțiile sale de la Washington. Este clar că Statele Unite așteaptă angajamente concrete și acțiuni pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Hormuz.”

Ce înseamnă asta, pe bune?

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru statele membre? Guverne precum Marea Britanie, Germania, Finlanda, Norvegia, Franța și Spania declaraseră inițial că nu vor desfășura trupe sau forțe navale, argumentând că nu sunt responsabile pentru o operațiune ofensivă în Iran. Numai că acum situația s-a schimbat radical. O sursă apropiată discuțiilor a declarat că „vor trebui să vină cu o formă de prezență fizică în regiune.”

Până la urmă, e simplu. „După cum știm, această bucată de geografie este pe apă, deci acest lucru va implica probabil o formă de nave militare și personal pentru a le opera,” a adăugat sursa. Miza este uriașă, iar aceeași sursă a pus punctul pe i: „Ce înseamnă toate acestea pentru NATO depinde, efectiv, de națiunile din NATO. Vor acționa, și dacă o vor face, vor acționa constructiv pentru securitatea lor colectivă și a Alianței și își vor îndeplini obligațiile?”

Un plan în câteva zile, nu săptămâni

Urgența este cuvântul de ordine. Surse au precizat că Trump i-a spus lui Rutte că planul trebuie elaborat „în câteva zile, nu săptămâni”.

Presiunea este maximă.

De altfel, Trump a criticat aliații și pe rețelele de socializare, scriind că „niciuna dintre aceste persoane, inclusiv propria noastră, foarte dezamăgitoare NATO, nu a înțeles nimic dacă nu se pune presiune pe ele.” Asta în condițiile în care peste 40 de țări s-au alăturat deja unei coaliții (una menită să acționeze după încheierea fazei intense a conflictului) pentru a securiza trecerea liberă prin strâmtoare, o rută critică pentru aprovizionarea globală cu energie.

Discuțiile accelerate între aliații NATO se concentrează acum pe modalitățile practice și eficiente de a redeschide strâmtoarea. Pe lângă navele militare, sursele au indicat că aliații ar putea contribui și cu suport de informații și operațiuni de deminare.