Trump declară victoria asupra Iranului dar experții avertizează că regimul va supraviețui

Președintele Donald Trump a declarat victoria asupra Iranului, dar regimul de la Teheran nu numai că ar putea supraviețui conflictului, ci ar putea provoca haos pe piața mondială a petrolului. Analiștii și surse din regiune sunt sceptice cu privire la un succes militar total, în timp ce presiunea politică internă crește la Washington.

Într-o conferință de presă susținută pe 28 februarie, după lansarea atacurilor comune ale SUA și Israelului, liderul de la Casa Albă a afișat un ton relaxat. „Facem pași importanți către îndeplinirea obiectivului nostru militar, iar unii ar putea spune că acesta este deja îndeplinit în mare parte”, a declarat Trump, potrivit unei analize The Times citată de Digi24. Președintele american a continuat: „Am eliminat complet toate forțele militare iraniene. Majoritatea forțelor navale iraniene au fost scufundate.”

O victorie declarată prea devreme?

Declarațiile lui Trump amintesc de discursul „misiune îndeplinită” al lui George W. Bush din 2003, iar aliații SUA se tem de o retragere prematură. Există îngrijorări că președintele american ar putea abandona regiunea, așa cum a făcut în Yemen anul trecut, când a declanșat un război împotriva rebelilor Houthi susținuți de Iran, pentru ca apoi să declare brusc victoria și să părăsească Golful.

O sursă din Golf, sub protecția anonimatului, a confirmat această temere. „Cu siguranță ar putea face asta. A făcut-o cu Houthi și o poate face din nou”, a spus sursa. Inițial, obiectivul declarat al lui Trump era schimbarea regimului din Iran, însă acum acest scop pare din ce în ce mai puțin plauzibil.

Vulnerabilitatea statelor din Golf

Războiul a lăsat țările din Golf, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, într-o poziție dificilă. Deși au făcut presiuni împotriva conflictului, ele se tem că lăsarea regimului iranian cu arsenalul său de rachete și drone îi va permite acestuia să ia din nou regiunea ostatică în viitor.

Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și atacurile asupra aeroporturilor din Emiratele Arabe Unite au expus vulnerabilitatea acestor state. „Accesul maritim și aerian este blocat. Cred că vor exista diferențe, dar în ceea ce privește Arabia Saudită, aceasta ar dori ca această situație să continue cât mai mult posibil, pentru a slăbi Iranul cât mai mult posibil”, a adăugat sursa din Golf.

De ce o înfrângere totală este nerealistă

Speranța capitalelor din Golf este că miile de atacuri aeriene ale SUA și Israelului vor neutraliza capacitatea Iranului de a lansa rachete. Experții militari consideră însă acest scenariu o iluzie. Danny Citrinowitz, fost ofițer de informații militare israelian și expert pe Iran la Consiliul Atlanticului, este categoric. „Nu este realist. Sunt bombardați în fiecare zi, dar nu cred că muniția se va epuiza și nu vom vedea steagul alb”, a explicat el.

Citrinowitz a adăugat: „Sunt de acord cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite că ar trebui să ducem treaba la bun sfârșit, dar nu putem face asta pentru că este o țară de dimensiunea aproape întregii Europe de Vest. Acest regim a rezistat multor probleme în trecut. Pentru a duce treaba la bun sfârșit, sunt necesare luni întregi de atacuri și trupe terestre”.

Presiunea politică internă asupra lui Trump

La Washington, disponibilitatea pentru un conflict prelungit care ar destabiliza piața petrolului este redusă. Sondajele recente arată că majoritatea alegătorilor înregistrați se opun războiului și se tem de efectul acestuia asupra prețurilor. Jon Alterman, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a subliniat provocările politice ale președintelui.

„Văd multe motive pentru care președintele ar dori să considere că poate pune punct acestei situații, dar ar dori și să revendice victoria. Există provocări politice. Agenda privind accesibilitatea pe care o dorește din punct de vedere politic este subminată de acțiunile militare din străinătate, iar adevărul este că mulți alegători l-au susținut deoarece credeau că el va pune capăt războaielor de lungă durată din Orientul Mijlociu, nu că le va continua”, a declarat Alterman.

Viitorul sumbru al regimului de la Teheran

Chiar dacă supraviețuiește războiului, regimul iranian se confruntă cu o izolare profundă și o situație internă explozivă. Primele atacuri l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, iar succesorul său, fiul Mojtaba, este acum dependent de Corpul Gărzii Revoluționare Islamice, care controlează țara mai mult ca niciodată. În ianuarie, regimul a reprimat brutal protestele de stradă provocate de prețurile ridicate.

Sanam Vakil, expert la Chatham House, consideră că problemele abia acum încep pentru Teheran. „Problema cea mai mare pentru Republica Islamică este ziua de după acest război. Poate că vor supraviețui acestui război într-o formă sau alta, dar situația internă din Iran va fi insuportabilă și nu vor exista ieșiri economice. Practic, sunt terminați”, a afirmat ea.