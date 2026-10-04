Verificarea unui viitor partener de afaceri începe cu bilanțurile publice, care pot fi consultate gratuit pe portalul Ministerului Finanțelor. Pentru situația juridică se consultă documentele Registrului Comerțului.

Informațiile au fost relatate de StartupCafe. Traseul începe cu identificarea societății, continuă cu evoluția bilanțurilor și statutul fiscal, apoi cu dosarele din instanță. Datele financiare privesc anul raportat: bilanțul pentru 2025 nu descrie o dificultate apărută în 2026.

Identitatea firmei se verifică înaintea cifrelor

Codul unic de înregistrare (CUI) permite căutarea societății în evidențele financiare. Denumirea completă și numărul de ordine în registrul comerțului sunt necesare și pentru identificarea corectă a firmei la solicitarea documentelor juridice.

Denumirea și sediul firmei pot fi confruntate gratuit în fișa de identificare de pe portalul Ministerului Finanțelor. Documentele ONRC oferă date despre capitalul social, asociați, administratori, activități și starea societății.

Pentru o dovadă oficială a situației juridice se poate solicita un certificat constatator prin serviciul InfoCert ori la ghișeu. Tariful aplicabil se verifică în serviciul de comandă înainte de plată.

Valabilitatea sediului și a mandatului administratorului trebuie urmărită în datele juridice. Un sediu expirat sau un mandat expirat reprezintă semnale care cer verificări înaintea contractului.

Istoricul juridic arată schimbările de la înființare

Raportul istoric permite urmărirea înregistrărilor în ordine cronologică, împreună cu situația la zi. Pentru certificatul constatator cu istoric oferit de eliberare-certificat-constatator-online.ro, furnizorul indică un preț de 449 RON, care include taxa ONRC.

Potrivit paginii serviciului eliberare-certificat-constatator-online.ro, certificatul cu istoric cuprinde denumirea și forma juridică, codul de înregistrare și numărul din registrul comerțului, sediul actual și modificările lui, administratorii și asociații succesivi, precum și schimbările capitalului social. Sunt urmărite și actualizările activităților, deschiderea sau închiderea punctelor de lucru, schimbările de denumire, suspendarea ori reluarea activității și starea actuală.

Documentul este utilizat la verificarea unei achiziții de firmă, a unei investiții sau a unui parteneriat. Poate fi solicitat și în analiza pentru credite ori leasing, în litigii, la finanțări europene și licitații, precum și pentru audit și conformitate.

La transmiterea unui certificat către o bancă sau altă instituție, trebuie verificată vechimea documentului acceptată de destinatar. Schimbarea sediului, a administratorilor, a capitalului social, a obiectului de activitate sau a altor date de identificare impune obținerea unui document actualizat.

Bilanțurile sunt gratuite, dar fiecare an se deschide separat

Fișa de identificare permite confruntarea denumirii și a sediului cu firma verificată. Din secțiunea financiară se selectează exercițiul dorit, pentru acces la sumarul indicatorilor sau la documentele disponibile.

Consultarea datelor financiare publice este gratuită. Portalul afișează câte un an, astfel că o comparație între 2022, 2023 și 2024 presupune deschiderea separată a fiecărui exercițiu și notarea indicatorilor.

Principalele cifre se citesc astfel:

Cifra de afaceri netă reflectă veniturile din activitatea curentă, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Profitul sau pierderea arată rezultatul exercițiului; rezultatul brut este cel dinaintea impozitării.

Numărul mediu de salariați arată personalul raportat pentru perioada respectivă.

Totalul activelor cuprinde imobilizările, stocurile, creanțele și numerarul.

Datoriile totale includ obligațiile față de furnizori, bănci și bugetul de stat.

Capitalurile proprii reprezintă diferența dintre active și totalul datoriilor.

Capitalurile proprii negative arată că datoriile depășesc activele. Sunt un semnal de prudență, mai ales când situația persistă în mai mulți ani consecutivi.

O cifră de afaceri zero asociată unui număr mare de angajați cere examinarea datelor raportate. Comparația trebuie făcută între indicatorii aceluiași exercițiu, apoi între anii disponibili.

Microentitățile și entitățile mici depun bilanțuri prescurtate, iar entitățile mijlocii și mari depun situații financiare complete. Încadrarea se face după active, cifra de afaceri netă și numărul mediu de salariați.

Forma prescurtată oferă mai puține detalii despre cheltuieli și datorii, dar păstrează indicatorii principali. Comparația evoluției firmei se poate face folosind cifra de afaceri, rezultatul, salariații și capitalurile proprii.

Datoriile fiscale se citesc împreună cu pragurile de publicare

În verificarea datoriilor fiscale, data informațiilor consultate trebuie urmărită înainte de interpretarea sumelor.

Statutul de contribuabil activ sau inactiv fiscal se verifică separat în registrul ANAF.

Dosarele din instanță se caută după denumirea completă

Pentru identificarea firmei în dosarele din instanță se folosește denumirea completă a societății.

Pentru fiecare rezultat se examinează numărul dosarului, instanța, obiectul, părțile implicate, stadiul procesual, termenele și soluția pe scurt. Obiecte precum „insolvență”, „faliment”, „ordonanță de plată” sau „încuviințare executare silită” cer citirea cauzei și a stadiului ei înainte de semnarea contractului.

Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), administrat de ONRC, publică actele de procedură din insolvență.

Raportările pentru 2025 au avut termen la 2 iunie 2026

Ordinul nr. 2.036/2025 al ministrului finanțelor, oficializat la 20 ianuarie 2026, stabilește regulile pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025. Termenul pentru firme a fost marți, 2 iunie 2026: data de 31 mai a căzut duminică, iar luni, 1 iunie, a fost zi liberă legală.

Pentru asociații, organizații neguvernamentale și celelalte entități din categoria respectivă, termenul a fost 30 aprilie 2026 inclusiv.

Modalitatea de transmitere a raportărilor contabile anuale este prevăzută în Ordinul nr. 2.036/2025 al ministrului finanțelor: „Entitățile depun la Agenția Națională de Administrare Fiscală raportările contabile anuale la 31 decembrie numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat”.

Situațiile financiare se întocmesc și se publică în limba română și în lei, unitatea de măsură fiind înscrisă pe fiecare formular. Prezentarea informațiilor respectă reglementările contabile aplicabile, aprobate prin Ordinul nr. 1.802/2014 sau prin Ordinul nr. 2.844/2016, pentru raportarea conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Există o excepție pentru entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar. Acestea depun la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei responsabile de gestionarea entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului, fără să întocmească situații financiare anuale.

Nedepunerea poate atrage amendă și inactivitate fiscală

Pentru nedepunerea situațiilor financiare anuale, amenda indicată este între 2.000 și 5.000 lei. Depunerea cu întârziere are un regim diferențiat după numărul de zile lucrătoare:

Întârziere de 1-15 zile lucrătoare: amendă între 300 și 1.000 lei.

Întârziere de 16-30 de zile lucrătoare: amendă între 1.000 și 3.000 lei.

Întârziere de peste 30 de zile lucrătoare: amendă între 1.500 și 4.500 lei.

De la 1 ianuarie 2026, Legea nr. 239/2025 a introdus două noi situații de declarare a inactivității fiscale. Una dintre acestea privește nedepunerea situațiilor financiare anuale în termen de 5 luni de la termenul legal și poate duce la declararea firmei ca inactivă fiscal.