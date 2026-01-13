Președintele SUA, Donald Trump, a susținut marți un discurs despre politicile economice în fața liderilor de afaceri din Michigan. Potrivit publicației Independent, discursul a inclus critici și laude considerate nefondate, oferind puține detalii concrete despre planurile sale economice.

Discursul la Detroit Economic Club

Apariția anuală a președintelui Trump în fața Detroit Economic Club a debutat cu remarci generale și aprecieri la adresa conducerii clubului și a altor personalități din Michigan. Ulterior, discursul a inclus afirmații false despre alegerile prezidențiale din 2020, pierdute în fața lui Joe Biden. Trump a susținut că a câștigat voturile electorale din Michigan în toate cele trei candidaturi ale sale la Casa Albă.

Trump s-a referit la victoria sa în alegerile din 2024, menționând un vot popular mai mare decât cel al fostului vicepreședinte Kamala Harris. A urmat o serie de critici la adresa democraților și a unor republicani care au contestat intervenția sa militară recentă în Venezuela. De asemenea, l-a numit pe predecesorul său, Joe Biden, „un adevărat prost”.

Economia sub administrația Trump

Abordând tema principală a discursului, economia, președintele a afirmat că SUA au experimentat „cea mai puternică și mai rapidă redresare economică din istoria țării” de la revenirea sa la putere în ianuarie. „Nu a mai existat niciodată ceva asemănător. Sunteți atât de norocoși că vă permit să intrați în această cameră, să fiți măcar cu mine”, a spus Trump.

Liderii de afaceri prezenți au reacționat cu râsete, iar Trump a menționat că glumește, înainte de a afirma că sunt „atât de norocoși” să fie sub administrația sa, deoarece creșterea economică americană „explodează”. „Productivitatea crește vertiginos, investițiile sunt în plină expansiune, veniturile sunt în creștere. Inflația este înfrântă. America este respectată din nou ca niciodată”, a adăugat el.

Critici la adresa Rezervei Federale

După referiri la bilanțul economic al administrației sale și critici la adresa lui Biden și a liderilor din state precum California, președintele a acuzat liderii Rezervei Federale, inclusiv pe președintele Consiliului Guvernatorilor, Jerome Powell, pe care l-a numit „rigid”, că încearcă să saboteze economia prin faptul că nu au redus ratele dobânzilor ca răspuns la indicatorii economici pozitivi.

„În trecut, când aveai cifre bune, ratele dobânzilor scădeau. Când aveai cifre bune, piața exploda. Așa vom face din nou. Așa se făcea pe vremuri. Așa este corect”, a declarat Trump. „Astăzi, dacă anunți cifre grozave, ei măresc ratele dobânzilor pentru a încerca să o distrugă, astfel încât să nu poți avea niciodată cu adevărat acel tip de raliu.”

Presiuni asupra lui Jerome Powell

Trump a insistat pentru rate ale dobânzilor mai mici și a desfășurat o campanie de presiuni asupra lui Powell și a altor membri ai consiliului băncii centrale. Recent, un procuror federal din Washington a lansat o investigație privind posibilitatea ca președintele Fed să fi mințit Congresului în timpul mărturiei despre o renovare a sediului băncii, pe care Trump a afirmat că a gestionat-o greșit.

Trump a susținut că banca s-a conformat odată unui „standard vechi” care reducea ratele când economia era performantă, dar că acest lucru nu s-a întâmplat în istoria modernă a băncii centrale. Când Fed a început să majoreze ratele dobânzilor în timpul președinției lui Biden, a făcut-o pentru a reduce inflația, care nu a mai fost întâlnită de la mijlocul anilor 1970, după ce președintele de atunci, Richard Nixon, l-a convins pe președintele Fed, Arthur Burns, să reducă ratele înainte de campania sa de realegere din 1972.

Politica tarifelor vamale

Trump, care va nominaliza un înlocuitor pentru Powell când mandatul său de președinte expiră în mai, a afirmat că dorește ca înlocuitorul lui Powell să insiste asupra unor rate mai mici „pentru că țara noastră devine mai puternică” în acest fel. După o scurtă referire la creșterea recrutării militare, care a început sub predecesorul său, Trump a susținut că presupusul succes economic recent al țării se datorează utilizării de tarife asupra partenerilor comerciali americani, taxe de import pe care el susține că sunt plătite de țările străine.

Președintele a continuat cu o referire la perioada de la sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900, când tarifele erau principala sursă de venit pentru guvernul federal. El a susținut că utilizarea unui impozit pe venit după ratificarea celui de-al 16-lea amendament la Constituția SUA are rădăcinile într-o conspirație străină de a „convinge” Statele Unite că tarifele „nu sunt bune”.

„Așa că un geniu… a spus: ‘Oh, hai să trecem la un sistem de impozit pe venit’. Așa că, în loc ca companiile și țările străine să plătească totul, oamenii au început să plătească”, a spus el, înainte de a afirma că începerea impozitului pe venit în 1913 a provocat Marea Depresiune.

Decizia Curții Supreme privind tarifele

Apărarea politicilor tarifare de către Trump vine în contextul în care Curtea Supremă se pregătește să se pronunțe dacă acesta a depășit sau nu autoritatea prin impunerea unilaterală a taxelor de import asupra majorității țărilor lumii fără implicarea Congresului. El a acuzat proprietarii de afaceri americani care au intentat un proces pentru a invalida taxele că sunt „centrați pe China” și a sugerat că administrația sa va „descoperi ceva” pentru a impune noi tarife dacă instanța superioară se pronunță împotriva sa.

Promisiuni privind accesibilitatea locuințelor și a serviciilor medicale

După aproximativ 40 de minute, Trump a revenit la subiectul accesibilității, pe care l-a numit „un cuvânt fals al democraților”, și a promis că va prezenta idei noi pentru a reduce costurile locuințelor la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, săptămâna viitoare. El a promis „mult mai multe detalii” despre politicile care ar permite mai multor americani să se bucure de proprietatea asupra locuințelor când va vizita orașul stațiune elvețian. Și a prezentat un nou „cadru de accesibilitate a asistenței medicale” pe care îl va introduce mai târziu în această săptămână.

În timp ce americanii care achiziționează asigurări de sănătate pe schimburile Affordable Care Act se confruntă cu creșteri ale primelor, Trump a susținut că planurile viitoare vor „reduce primele pentru milioane de prețuri mai mici la medicamente”, oferind „transparență a prețurilor și cerând onestitate și responsabilitate de la companiile de asigurări din toată țara”.