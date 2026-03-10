Trump îl numește pe premierul Canadei „viitorul guvernator” și vrea anexarea țării

Președintele american Donald Trump a lansat o nouă declarație controversată, referindu-se la prim-ministrul canadian Mark Carney drept „viitorul guvernator al Canadei”. Afirmația reaprinde ideea sa mai veche ca țara vecină să devină al 51-lea stat al Statelor Unite.

Comentariul a fost făcut marți, 10 martie 2026, într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, în contextul discuțiilor despre combaterea unei specii invazive de pește. Potrivit Digi24, care citează EFE, inițiativa vizează protejarea lacului Michigan, aflat la granița dintre cele două țări.

O aluzie la anexare într-o postare despre pești

În mesajul său, Donald Trump a menționat că lucrează la această problemă cu Gretchen Whitmer, guvernatoarea din Michigan. El a extins invitația și către alți lideri regionali, incluzându-l în mod neașteptat și pe premierul canadian, căruia i-a atribuit o funcție inexistentă. Președintele SUA a cerut altor guvernatori „să se alăture acestei lupte, precum cei din Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Ohio, Indiana, New York şi, desigur, viitorul guvernator al Canadei, Mark Carney, care ştiu că va fi încântat să contribuie la această cauză nobilă”.

Ideea statului 51, respinsă de canadieni

De la revenirea sa la putere, Trump a afirmat în mai multe rânduri că Canada ar trebui să fie anexată de Statele Unite. Această propunere a fost respinsă pe scară largă atât de guvernul de la Ottawa, cât și de societatea canadiană. Relația dintre cei doi lideri a fost constant tensionată, mai ales după ce Mark Carney, liderul Partidului Liberal, a câștigat alegerile legislative din aprilie 2025 pe fondul amenințărilor tarifare venite de la Washington.

Schimb de replici dure la Davos

Tensiunile dintre cei doi au atins un punct culminant la Forumul Economic de la Davos. Acolo, premierul Carney a declarat că există o „ruptură” cu ordinea internațională condusă de Statele Unite. Replica lui Donald Trump nu a întârziat, președintele american afirmând că Canada „trăieşte” de pe urma vecinului său de la sud.