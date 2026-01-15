Președintele american Donald Trump a purtat miercuri o convorbire telefonică, pe care a calificat-o drept „foarte bună”, cu Delcy Rodriguez, președintele interimar al Venezuelei. Conform unei relatări Deutsche Welle, acesta este primul contact cunoscut între cei doi de la înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro. Ambii lideri au descris discuția în termeni pozitivi.

O conversație „productivă și politicoasă”

În Biroul Oval, președintele american a spus reporterilor că a avut o „conversație excelentă” cu Delcy Rodriguez, descriind-o drept o „persoană formidabilă”. Apelul a avut loc în ziua în care Rodriguez, la prima sa conferință de presă de la preluarea conducerii, a anunțat că Venezuela intră într-o nouă eră. Donald Trump a publicat mai multe detalii pe platforma sa, Truth Social. „Facem progrese formidabile, în timp ce ajutăm Venezuela să se stabilizeze și să se redreseze”, a scris Trump, menționând că discuțiile au vizat petrolul, mineralele, comerțul și securitatea națională. „Acest parteneriat între Statele Unite ale Americii și Venezuela va fi unul spectaculos PENTRU TOȚI”, a continuat liderul american. „Venezuela va fi în curând din nou măreață și prosperă, poate mai mult ca niciodată!” Și Delcy Rodriguez a prezentat convorbirea într-o lumină favorabilă. „Am avut o conversație telefonică lungă, productivă și politicoasă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, desfășurată într-un cadru de respect reciproc”, a transmis aceasta pe Telegram.

Echilibrul politic al noului lider de la Caracas

Poziția președintelui interimar este una delicată. Aceasta încearcă să refacă legăturile cu Statele Unite și să evite noi amenințări asupra țării, dar trebuie, în același timp, să mențină sprijinul loialiștilor lui Maduro din funcții cheie, inclusiv din aparatul de securitate. Delcy Rodriguez a fost vicepreședintele lui Maduro începând cu 2018. Ea a criticat vehement capturarea acestuia de către forțele americane pe 3 ianuarie, când a fost reținut în timpul unor atacuri și adus în SUA pentru a fi judecat. De la acel moment, și-a manifestat disponibilitatea de a coopera cu administrația Trump. Miercuri, la prima conferință de presă în calitate de lider, Rodriguez a afirmat că Venezuela pășește într-o nouă eră, cu o toleranță sporită față de rivalii politici.

Eliberarea deținuților politici și mesajul lui Maduro

Anunțul noii direcții politice coincide cu eliberarea deținuților politici din Venezuela, proces care include atât cetățeni locali, cât și străini, inclusiv americani. Delcy Rodriguez a declarat că meritul pentru această măsură îi aparține lui Nicolas Maduro. Fostul lider le-a transmis venezuelenilor, printr-un mesaj comunicat de fiul său, Nicolas Maduro Guerra, „să aibă încredere în Delcy și echipa ei”. Eliberarea deținuților și dialogul cu SUA sunt acțiuni care au loc în timp ce noua administrație încearcă să stabilizeze situația internă și să normalizeze relațiile externe. Pentru administrația Rodriguez, una dintre provocări este gestionarea moștenirii politice a lui Maduro în paralel cu construirea unei noi relații cu Washingtonul.