Ucraina a semnat un acord de apărare pe o perioadă de 10 ani cu Bulgaria, un producător important de armament. Înțelegerea, anunțată luni de președintele Volodimir Zelenski, vizează producția comună de drone și alte tipuri de arme. Liderul ucrainean s-a declarat „foarte mulțumit” de acordul parafat în timpul vizitei la Kiev a premierului interimar al Bulgariei, Andrey Gyurov.

Producție comună de armament

Acordul acoperă „producție comună, pe teritoriul țărilor noastre, a diferitelor tipuri de arme, inclusiv drone,” a precizat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă. Durata de un deceniu a înțelegerii ar trebui să permită, în viziunea sa, o „sistematizare” a cooperării în domeniul securității, în special pentru a ține pasul cu ritmul rapid al schimbărilor tehnologice în domeniul dronelor. Bulgaria, acum membră NATO și UE, a făcut parte din blocul comunist și a produs decenii la rând muniție și armament la standarde sovietice, folosite și de armata ucraineană. Iar industria de apărare, care a înflorit de la începutul războiului, reprezintă aproape 4% din PIB-ul țării, conform datelor guvernamentale.

Premierul bulgar Andrey Gyurov a salutat noul acord ca fiind „rezultatul unei lungi pregătiri.”

„Aceasta nu este o simplă formalitate, ci un angajament comun față de securitatea noastră euro-atlantică,” a adăugat el. Cei doi lideri au mai anunțat că lucrează împreună la crearea unui coridor de gaze, numit Coridorul Vertical de Gaze, pentru a lega Grecia de mai multe țări din sud-estul Europei.

Acorduri similare în statele din Golf

Înțelegerea cu Bulgaria vine la scurt timp după o serie de acorduri similare pe care Zelenski le-a încheiat cu parteneri din Golf. Ucraina a convenit să furnizeze statelor din Golf (Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar) sistemul său complet de apărare aeriană pentru a se proteja de dronele iraniene. Pachetul include drone maritime, tehnologie de război electronic și de interceptare. „Nu doar interceptoarele singure, ci și liniile de apărare, software-ul, sistemele de război electronic și așa mai departe. Cu alte cuvinte, abordăm acest lucru în mod sistemic,” a explicat Zelenski.

Liderul de la Kiev a confirmat că dronele maritime ucrainene, precum modelul Magura-V5, fac parte din aceste înțelegeri.

Aceste drone navale s-au dovedit extrem de eficiente, provocând pierderi grele navelor și obiectivelor militare rusești din Marea Neagră.

Ce câștigă Ucraina din aceste parteneriate?

Dar ce înseamnă, pe bune, toate aceste acorduri pentru Kiev? Până la urmă, pentru Ucraina, înțelegerile cu statele din Golf reprezintă o oportunitate de a-și deschide exporturile de armament la scară globală. Zelenski anunțase încă din septembrie că țara sa este pregătită pentru acest pas, care ar transforma industria de apărare și ar permite partenerilor să acceseze cel mai rar tip de armament – cel testat pe câmpul de luptă. Tocmai de aceea este important că acordurile au fost semnate pe 10 ani. „Este vorba despre exporturi și despre deschiderea exporturilor. Dar este genul corect de deschidere, în care înțelegem că nu ne vindem experiența pe nimic,” a subliniat președintele ucrainean.

Nevoia urgentă de rachete Patriot

Dincolo de exporturi, prioritatea absolută a Kievului rămâne apărarea aeriană împotriva rachetelor balistice rusești. Zelenski a recunoscut că țara sa se confruntă cu un deficit de rachete PAC-3 pentru sistemele de apărare Patriot. Cu o producție lunară de doar aproximativ 60 de unități, multe dintre acestea sunt livrate în Orientul Mijlociu. „Toate pachetele anti-balistice – putem vedea cum partenerii direcționează cât mai multe dintre ele posibil acolo unde lucrurile sunt cele mai intense astăzi, în primul rând în Orientul Mijlociu.”

El a confirmat că a discutat această problemă în timpul vizitei sale în Golf, dar a refuzat să ofere mai multe detalii. „fireste, această problemă a fost ridicată în țările din Orientul Mijlociu. Nu voi intra în detalii. Vom continua să lucrăm pentru a ne asigura că Ucraina este aprovizionată în acest domeniu.”