Peste 11.000 de cetățeni europeni blocați în Orientul Mijlociu au fost repatriați prin zboruri finanțate de Uniunea Europeană. Comisia Europeană a confirmat cifra într-o declarație din 16 martie, pe fondul anulării a mii de zboruri comerciale din cauza războiului care continuă în regiune.

Mecanismul european de sprijin

Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgențe (ERCC) al UE a sprijinit până acum aproximativ 90 de zboruri care au adus cetățeni înapoi în 14 state membre, printre care Franța, Italia, Olanda și Suedia. Cum funcționează, mai exact, acest ajutor? Ei bine, Uniunea poate acoperi până la 75% din costurile de repatriere pentru zborurile naționale, dar cu o condiție clară: cel puțin 30% din locurile disponibile trebuie oferite cetățenilor din alte țări UE.

Numai că, dacă niciun stat membru nu poate oferi asistență, Comisia Europeană poate organiza zboruri finanțate integral prin mecanismul rescEU. Până acum, 23 de țări au solicitat asistență UE pentru repatrierea cetățenilor lor.

România, printre țările beneficiare

Iar România se numără printre țările care au apelat la acest sprijin. Chiar săptămâna trecută, al cincilea zbor de evacuare a aterizat la București, în urma unei solicitări din partea autorităților române. Aeronava, care a decolat din Oman, a transportat 134 de cetățeni europeni (96 români și 38 din alte state) care erau blocați în Emiratele Arabe Unite. UE a acoperit inclusiv 75% din costurile transportului rutier pe care pasagerii l-au suportat pentru a ajunge în Oman.

Operațiunea nu a fost singulară.

Celelalte patru zboruri de repatriere finanțate de UE au avut loc în a doua săptămână din martie. Primul a adus înapoi în România 356 de cetățeni europeni din Oman. Următoarele două zboruri au aterizat la Varșovia, în Polonia, aducând acasă 303 cetățeni europeni, dintre care 277 polonezi și 76 din alte țări, care fuseseră blocați în Kuweit, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Operațiuni naționale de anvergură

Și alte guverne din UE au derulat operațiuni proprii, cifrele fiind impresionante. Ministerul Afacerilor Externe din Grecia a anunțat pe 20 martie că peste 2.000 de cetățeni greci s-au întors în siguranță din zona de război, operațiunea fiind realizată atât pe cale terestră, cât și aeriană. În Italia, aproximativ 25.000 de cetățeni italieni, aflați în regiune ca turiști sau imigranți, au revenit acasă. Ministerul de Externe de la Roma estimează însă că în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului se află încă aproximativ 90.000 de italieni.

Spania a evacuat, si, 8.000 de spanioli de la începutul războiului, conform unui comunicat de presă din 13 martie. V-ați fi imaginat însă că aproape 400.000 de francezi se aflau în regiune la izbucnirea conflictului?

Un angajament la nivel înalt

Comisarul pentru Egalitate, Pregătire și Managementul Crizelor, Hadja Lahbib, a subliniat angajamentul blocului comunitar într-o declarație oficială. „Vom continua să ne protejăm cetățenii oriunde s-ar afla, intervenind pentru a ajuta atunci când provocările sunt prea mari pentru ca o singură țară să le facă față singură”, a transmis aceasta.

Deși aproape 20.000 de cetățeni francezi au fost repatriați, conform purtătoarei de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, se estimează că aproximativ 400.000 de francezi locuiau sau călătoreau în regiune la declanșarea conflictului.