Comisia Europeană a amânat prezentarea unei propuneri extrem de așteptate pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol rusesc. Decizia vine în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să provoace unde de șoc pe piețele energetice, menținând prețul barilului Brent la peste 100 de dolari.

Prețuri în flăcări și o amânare neașteptată

Legislația, care face parte din planul REPowerEU (gândit să reducă dependența de Rusia), era programată orientativ pentru a fi dezvăluită pe 15 aprilie. Acum, data a fost scoasă din calendar. „Nu am o nouă dată de comunicat”, a declarat marți dimineață Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei pentru energie. „Ceea ce vă pot asigura este că rămânem angajați să facem această propunere.”

Amânarea este influențată direct de loviturile americano-israeliene asupra Iranului. Acestea au dat peste cap piețele energetice și au dus la închiderea Strâmtorii Ormuz, un pasaj important prin care, până acum, trecea zilnic o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate (GNL) la nivel global.

Reacția piețelor și mișcarea Americii

Luni, președintele american Donald Trump a salutat existența unor „conversații productive” cu Iranul pentru a pune capăt războiului, un anunț care a fost imediat contestat de Teheran. Și totuși, cuvintele lui Trump au contribuit la scăderea prețului Brent de la 112 la 102 dolari pe baril.

Dar, în încercarea de a calma piețele agitate, SUA a relaxat sancțiunile asupra petrolului rusesc, o mișcare ce a stârnit indignare și consternare în rândul europenilor. Până la urmă, Comisia insistă că schimbarea calendarului nu înseamnă o schimbare de politică. „Propunerea va fi făcută”, a adăugat Itkonen.

Opoziția Ungariei și Slovaciei

Dincolo de cifre, amânarea vine și pe fondul unei dispute tensionate cu Ungaria și Slovacia. Acestea sunt singurele două state membre care încă mai cumpără petrol rusesc prin conducta Drujba, din epoca sovietică. V-ați întrebat vreodată cum funcționează exact sancțiunile? UE a interzis anterior petrolul rusesc prin regimul său tradițional de sancțiuni, care necesită reînnoire unanimă la fiecare șase luni, iar Ungaria și Slovacia beneficiază de o derogare pe termen nelimitat.

Numai că legislația acum amânată este considerată politică energetică, nu politică externă, așa că necesită doar o majoritate calificată pentru a fi aprobată. Bruxelles-ul crede că interdicția permanentă va preveni viitoarele veto-uri și va închide portițele rămase. În cadrul REPowerEU, blocul comunitar a interzis deja importurile de gaz rusesc: GNL până la sfârșitul anului 2026 și gazul prin conducte până în toamna lui 2027. Ungaria și Slovacia au lansat deja acțiuni în justiție împotriva interdicției privind gazul și au amenințat că vor face același lucru dacă propunerea privind petrolul va merge mai departe.

Disputa pe conducta Drujba

Cele două țări fără ieșire la mare sunt în prezent implicate într-o dispută aprigă cu Ucraina pe tema conductei Drujba, care transportă țiței rusesc ieftin prin teritoriul ucrainean către Europa Centrală. Kievul susține că infrastructura a fost grav avariată de Moscova la sfârșitul lunii ianuarie și trebuie reparată înainte ca tranzitul să poată fi reluat.

Budapesta și Bratislava contestă însă acest argument. Ele susțin că conducta este închisă în mod deliberat din „motive politice” înaintea alegerilor din Ungaria de pe 12 aprilie.

Un blocaj cu mize uriașe.

Iar disputa pe Drujba a paralizat deja un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Citând-o pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, purtătoarea de cuvânt a avertizat că o întoarcere la combustibilii fosili ruși după încheierea războiului din Ucraina ar fi o „greșeală strategică”.