UE cere Israelului să oprească operațiunile din Liban după 968 de morți

Uniunea Europeană a cerut miercuri Israelului să oprească imediat operațiunile militare din Liban. Motivul? O situație umanitară descrisă drept „catastrofală”, cu peste un milion de persoane deja strămutate din calea conflictului.

UE, profund îngrijorată de situația umanitară

Iar tonul Bruxelles-ului este neobișnuit de ferm. Într-un comunicat oficial, un purtător de cuvânt a afirmat că „UE este profund îngrijorată de ofensiva israeliană în curs de desfăşurare în Liban, care are deja consecinţe umanitare devastatoare şi riscă să declanşeze un conflict prelungit”. Apelul este, ca Israelul „trebuie să înceteze” aceste acțiuni.

Hezbollah, acuzat că a aruncat Libanul în război

Numai că responsabilitatea nu este plasată unilateral. Uniunea Europeană condamnă, în același document, decizia Hezbollah „de a arunca Libanul în acest război, refuzul său de a preda armele şi continuarea atacurilor sale nediscriminatorii împotriva Israelului”.

Avertismentul vizează și atacurile împotriva „civililor”, „personalului medical” sau a misiunii ONU din Liban (cunoscută ca UNIFIL), considerate „nejustificate şi inacceptabile, şi trebuie să înceteze imediat”.

Bilanț tragic: Peste 900 de morți, inclusiv 116 copii

Dincolo de declarațiile politice, cifrele sunt cumplite. De la începutul conflictului dintre Hezbollah și Israel, pe 2 martie, atacurile israeliene au provocat moartea a cel puțin 968 de persoane în Liban. Printre victime se numără și 116 copii.

Cifrele vorbesc de la sine.

Poziția șefei diplomației europene

Poziția exprimată miercuri, 18 martie, nu este una nouă, ci o continuare a mesajelor transmise anterior de la vârful blocului comunitar. Pe 9 martie, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat că un armistițiu reprezintă „cea mai bună şansă” pentru a evita haosul total în Liban. Dar cum se poate ajunge acolo, pe bune?

Soluția propusă de Kallas este una duală: a cerut Hezbollah să se dezarmeze și, „în acelaşi timp”, a solicitat Israelului să își înceteze operațiunile.