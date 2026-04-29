Un artist francez contemporan, Damien Aspe, a recurs la o formă extremă de protest, închizându-se voluntar într-o cușcă metalică pentru o perioadă de o lună. Gestul său, desfășurat în vitrina propriei galerii din Toulouse, are rolul de a atrage atenția asupra influenței pe care giganții tehnologici o exercită asupra societății, transformând, în viziunea sa, cetățenii în prizonieri digitali.

Penitenciarul GAFAM

Îmbrăcat într-un costum portocaliu pe care stă inscripționat „GAFAM Penitentiary”, artistul în vârstă de 53 de ani își propune să provoace o dezbatere, în special în rândul tinerilor, despre relația cu tehnologia. Performance-ul său vizează direct formele contemporane de control exercitate de GAFAM (acronimul pentru Google, Apple, Facebook, Amazon și Microsoft), entități care domină peisajul digital global.

O viziune sumbră asupra controlului digital

Filosofia din spatele acestui gest este tranșantă. „Cine deţine tehnologia digitală, deţine lumea”, a remarcat Aspe. El consideră că, deși mediul digital oferă oportunități, a devenit și „un factor de izolare socială”. Până la urmă, v-ați întrebat vreodată cine decide ce știri vedeți dimineața în feed-ul de Facebook sau ce produse vă sunt recomandate pe platformele de comerț online? Potrivit informațiilor publicate de Digi24, artistul este de părere că „gândirea este limitată de reţelele sociale şi de algoritmii acestora”, iar „informaţia este foarte dirijată”. Iar acest control algoritmic nu este o problemă doar în Franța, ci modelează deciziile de consum și opiniile publice inclusiv în România, de la ce vedem pe YouTube până la ofertele personalizate din aplicațiile de retail.

E drept că lucrurile sunt complexe.

Un program strict și un proces simulat

Damien Aspe și-a impus un program aproape carceral pentru perioada petrecută în cușcă, până pe 27 mai. Acesta include doar o oră de plimbare dimineața și una seara, completate de două zile dedicate vizitelor, în care publicul poate interacționa direct cu el. Întregul performance va culmina cu un eveniment neașteptat: un proces fictiv în care GAFAM l-ar da în judecată pentru „încălcarea regulilor de utilizare”. Simularea va avea un grad ridicat de realism, implicând un avocat real și un procuror retras din activitate, și va fi deschisă publicului.

Scânteia protestului: o lucrare cenzurată

Numai că acest protest nu a apărut din senin. Originea procesului fictiv se regăsește într-o experiență directă a artistului cu ceea ce el numește cenzura rețelelor sociale. Una dintre operele sale, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și intitulată „L’autocratie guidant ses ouailles” („Autocrația care își mână turma”), a fost restricționată pe platformele online. Motivul invocat ar fi fost nerespectarea normelor privind nuditatea.

Pentru această lucrare, Aspe declară că sursa sa de inspirație a fost celebrul tablou al lui Eugene Delacroix, „Libertatea conducând poporul” (pictat în 1830), pe care îl descrie drept „primul exemplu de fotojurnalism din istorie”. Prin demersul său, artistul francez dorește să se poziționeze ca un martor al propriei epoci, documentând o nouă formă de control, mult mai subtilă, dar cu implicații profunde.