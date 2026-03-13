Un avion american KC-135 doborât în Irak, revendicat de o grupare pro-iraniană

Rezistenţa Islamică din Irak, o grupare umbrelă a facţiunilor armate susţinute de Iran, a revendicat joi responsabilitatea pentru doborârea unui avion militar american de realimentare. Incidentul a avut loc în vestul Irakului, iar aeronava implicată este un model KC-135.

Revendicare în numele suveranității

Gruparea a declarat într-un comunicat oficial că a doborât aeronava „în apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”. Revendicarea a venit la scurt timp după ce informațiile despre prăbușire au început să circule.

Versiunea americană este diferită

Dar lucrurile stau puțin diferit în tabăra cealaltă. Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a confirmat, e drept, pierderea unui avion de realimentare KC-135. Numai ca surse oficiale americane susțin că incidentul nu este rezultatul „unui tir ostil sau al unui tir inamic”. Până la urmă, cum a fost doborât avionul dacă nu prin foc inamic? Aceasta rămâne întrebarea cheie.

Operațiune de salvare în desfășurare

Armata americană a precizat că incidentul s-a petrecut „într-un spaţiu aerian prieten în timpul Operaţiunii Epic Fury”. De fapt, două aeronave au fost implicate în total, însă doar una s-a prăbușit, cealaltă reușind să aterizeze în deplină siguranță. Imediat după confirmare, forţele americane au dat asigurări că „operaţiuni de căutare şi salvare sunt în curs” pentru găsirea echipajului.

Momentan, nu există detalii despre numărul persoanelor de la bord sau despre starea lor actuală.

CENTCOM a cerut „răbdare” în timp ce „adună detalii suplimentare pentru a le oferi claritate familiilor militarilor” respectivi, adăugând că „informaţii mai ample vor fi furnizate pe măsura evoluţiei” situației.

Al patrulea avion american pierdut

Si nu este un incident izolat. Avionul de tip KC-135 este al patrulea aparat de zbor american pierdut de la începutul Războiului în Iran. Celelalte trei au fost avioane de luptă de tip F-15, doborâte de tiruri amice în Kuwait.

Aeronava prăbușită, un Boeing KC-135 „Stratotanker”, este un colos al aerului (cu o lungime de 41,4 metri și o anvergură de aproape 40 de metri) dotat cu patru reactoare. Capacitatea sa de încărcare poate ajunge până la 38 de tone, în funcție de configurare.