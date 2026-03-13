Un avion cisternă KC-135 s-a prăbușit în Irak, al patrulea aparat american pierdut

Un avion american de realimentare de tip KC-135 s-a prăbușit joi în vestul Irakului. Incidentul a fost confirmat de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), care a precizat că un alt aparat de zbor implicat în misiune a reușit să aterizeze în siguranță.

Cauza prăbușirii, încă un mister

Primele informații oficiale exclud un atac. Potrivit comunicatului emis de CENTCOM, pierderea avionului KC-135 „nu a fost provocată de tiruri ostile sau amice”. Această declarație elimină, cel puțin la prima vedere, ipoteza unui act de război, însă lasă deschisă calea speculațiilor privind o posibilă defecțiune tehnică. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu aparatul de zbor? Anchetatorii militari vor trebui să stabilească exact cauzele care au dus la această tragedie.

Operațiuni de salvare în desfășurare

Echipele de intervenție au fost imediat mobilizate la fața locului. „Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare”, a transmis sec CENTCOM, fără a oferi detalii despre soarta echipajului. Nu se cunoaște momentan numărul exact al persoanelor aflate la bord și nici starea acestora. Oficialii americani au cerut „răbdare” în timp ce se „colectează detalii suplimentare şi oferă clarificări familiilor militarilor” implicaţi. transparența este limitată pentru a proteja familiile afectate. „Informaţii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce situaţia evoluează”, se mai arată în comunicat.

Al patrulea incident aviatic major

Prăbușirea avionului cisternă marchează al patrulea incident în care forțele americane pierd un aparat de zbor de la începutul războiului cu Iranul. Numai că, în celelalte cazuri, lucrurile stau puțin diferit. Trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte anterior, însă toate au căzut victime unor tiruri amice accidentale în Kuweit. Noul incident din Irak ridică semne de întrebare cu privire la starea tehnică a flotei aeriene americane dislocate în regiune.

Detalii tehnice despre KC-135 Stratotanker

Aparatul prăbușit este un Boeing KC-135 Stratotanker, un avion important pentru operațiunile aeriene pe distanțe lungi. Propulsat de patru motoare cu reacție, acest colos al cerului are o lungime de 41,5 metri și o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri. Capacitatea sa de încărcare este impresionantă, putând transporta peste 38 de tone, în funcție de configurația aleasă pentru misiune. Rolul său principal este realimentarea în zbor a altor avioane militare, extinzându-le astfel raza de acțiune și capacitatea de luptă.