Un mesaj șters pe X prăbușește prețul petrolului de la 94 la 82 de dolari

Prețul petrolului a scăzut brusc marți după ce un oficial american de rang înalt a anunțat o operațiune militară de succes în Strâmtoarea Ormuz. Mesajul a fost șters la scurt timp, lăsând piețele în expectativă și generând confuzie.

Costul unui baril de țiței Brent a înregistrat o cădere abruptă, de la un maxim de 94 de dolari la 82 de dolari pe baril, în jurul orei 17:30 GMT. Potrivit Antena3, scăderea a fost declanșată de o postare pe platforma X a secretarului american pentru Energie, Chris Wright, care a dispărut ulterior fără nicio explicație.

Mesajul care a agitat piețele globale

Anunțul oficialului american a vizat direct tensiunile din regiunea Golfului Persic. Postarea, acum ștearsă, susținea că marina americană a asigurat deja tranzitul navelor comerciale în ciuda amenințărilor iraniene. „Președintele Trump menține stabilitatea energiei globale în timpul operațiunilor militare împotriva Iranului. Marina SUA a escortat cu succes un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz pentru a se asigura că petrolul continuă să circule către piețele globale”, se preciza în mesajul lui Wright.

O altă variantă a textului publicat de secretarul pentru energie, citată de surse media, reitera ideea principală, fără a oferi detalii suplimentare. „Marina SUA a escortat cu succes un petrolier prin Strâmtoarea Hormuz pentru a se asigura că petrolul continuă să circule către piețele globale”, a scris Wright.

Informații infirmate de surse din teren

La scurt timp după apariția și dispariția postării, informațiile au fost puse sub semnul întrebării. O sursă a declarat pentru CNN că, în realitate, nu există încă escorte navale americane care să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Această declarație contrazice direct anunțul făcut de secretarul pentru Energie, adâncind incertitudinea privind situația de securitate din regiune.

Tensiuni maxime între SUA și Iran

Incidentul are loc într-un context extrem de tensionat. Unele informații indică faptul că autoritățile de la Teheran intenționează să impună o „taxă de securitate” pentru petrolierele și navele comerciale din țările aliate cu SUA care tranzitează Golful Persic. În replică, președintele Trump a amenințat că va lovi Teheranul „de 20 de ori” mai puternic dacă Iranul blochează aprovizionarea cu petrol prin strâmtoare.

Într-un mesaj publicat pe contul său de pe rețeaua Truth Social, liderul american a transmis un avertisment dur. „Moartea, focul și furia vor veni asupra lor. Dar sper și mă rog să nu se întâmple asta”, a scris Trump.