Tariful mediu afișat pentru o cameră dublă la munte este de 765 de lei pe noapte în ianuarie 2027, față de 580 de lei în decembrie 2026, arată barometrul Hotel Revenue, firmă fondată de Eduard Gabor Ciobotaru. Pentru cei care își pregătesc vacanța, diferența este de 185 de lei pe noapte, aproape 32%, dar media nu este prețul garantat al unei rezervări.

Costul diferă mult de la o destinație la alta. Poiana Brașov este singura destinație montană publicată în barometru cu o medie de peste 1.000 de lei pe noapte în ianuarie, în timp ce în Bucovina media scade față de decembrie.

Cât arată tarifele pentru decembrie și ianuarie

Barometrul publicat de Hotel Revenue la 4 noiembrie 2026 arată următoarele tarife medii pentru o cameră de două persoane, pentru o noapte:

Destinația Decembrie 2026 (lei/noapte) Ianuarie 2027 (lei/noapte) Media destinațiilor montane 580 765 Bucovina 440 415 Poiana Brașov 820 1.335 Sinaia 585 645 Predeal 380 455

În Poiana Brașov, diferența dintre mediile celor două luni este de 515 lei pe noapte. În Bucovina, media din ianuarie este cu 25 de lei mai mică. Diferența de 185 de lei pentru întreaga categorie „munte” compară două medii, nu prețul aceleiași camere rezervate în decembrie și în ianuarie.

Ce prețuri au intrat în calcul

Hotel Revenue a urmărit 946 de hoteluri și pensiuni din 64 de destinații din țară și a publicat rezultate pentru 39 dintre ele. Cele 39 nu sunt toate destinații montane. Potrivit regulilor barometrului, sunt urmărite unități de 3 și 4 stele cu cel puțin 20 de camere, iar hotelurile care sunt clienți ai firmei nu intră în mediile publicate.

Pentru fiecare hotel, firma a căutat cel mai mic tarif afișat public pentru o cameră de două persoane și o noapte. A verificat câte șase zile din fiecare lună, pe o perioadă de 12 luni, repetând verificarea săptămânal. Cea mai nouă verificare folosită în această ediție este din prima săptămână a lunii noiembrie 2026.

Mai întâi este calculată media zilelor verificate pentru fiecare hotel, apoi media destinației. Un hotel mare cântărește mai mult în acest calcul decât unul mic. Barometrul urmărește un set fix de date de cazare pentru fiecare hotel, însă mediile lunare nu țin locul unei comparații între două rezervări cu aceleași servicii și condiții.

Ce verifică turistul înainte de rezervare

Sumele din barometru sunt prețuri cerute online la momentul verificării, nu bani plătiți efectiv de turiști. Rezervările făcute prin agenții, pentru grupuri sau prin telefon pot avea alte tarife. Nici media de 765 de lei, nici tariful unei stațiuni nu stabilesc cât va costa o anumită cameră într-o anumită zi.

Pentru o rezervare, turistul verifică suma finală afișată pentru datele și camera alese, precum și ce include oferta: masa, taxele și condițiile de anulare. Aceste detalii pot schimba costul față de tariful văzut în barometru.