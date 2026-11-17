Concediile medicale vor fi folosite electronic în platforma asigurărilor de sănătate de la 1 ianuarie 2027, a anunțat Larisa Mezinu-Bălan, președinta interimară a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Formularele pe hârtie vor circula în paralel încă șase luni, potrivit aceluiași anunț.

Pentru salariați, schimbarea privește circulația certificatului de concediu medical, actul pe baza căruia se plătesc banii pentru perioada de absență. Termenul în care certificatul trebuie să ajungă la cel care plătește indemnizația rămâne data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Transmiterea electronică nu apare pentru prima dată în 2027. Legea le permite medicilor încă din 2017 să completeze și să trimită certificate atât pe hârtie, cât și electronic; noutatea anunțată de CNAS este folosirea lor în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

Cum ajunge certificatul la angajator

Legea permite medicului să transmită certificatul pe hârtie sau electronic către angajator ori către persoana îndreptățită. Un certificat trimis electronic trebuie semnat de medic cu o semnătură electronică calificată, care îi confirmă identitatea.

CNAS a anunțat că medicii vor putea găsi documentele în platformă folosind codul numeric personal al pacientului. Aceasta nu înseamnă că certificatul ajunge automat la fiecare angajator: medicul îl poate transmite acestuia potrivit regulii deja existente.

Normele cer ca certificatul să fie prezentat celui care plătește indemnizația cel târziu pe 5 ale lunii următoare. Astfel, pentru un concediu acordat în ianuarie, termenul este 5 februarie, indiferent dacă medicul emite certificatul pe hârtie sau electronic.

Cine plătește concediul și ce se întâmplă cu suma

Angajatorul plătește salariatului indemnizația de concediu medical la data plății salariului, arată ghidul CNAS pentru asigurați. Angajatorul recuperează ulterior de la casa de asigurări partea din indemnizație suportată din fondul de sănătate.

Schimbarea modului în care circulă certificatul nu aduce, prin ea însăși, o nouă sumă de plată. Separat de anunțul privind platforma, pentru certificatele eliberate între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, indemnizația se calculează și se plătește cu o zi mai puțin. Regula se aplică în această perioadă indiferent dacă certificatul este pe hârtie sau electronic.

Formularele pe hârtie rămân în primele șase luni din 2027

Potrivit calendarului anunțat de conducerea CNAS, vechile formulare vor circula alături de cele electronice în prima jumătate a anului 2027. În această perioadă, certificatul pe hârtie rămâne o cale de transmitere permisă de lege.

CNAS a inclus în anunț și trimiterile la medicul specialist, trimiterile pentru analize, scrisorile medicale și actele pentru dispozitive medicale. Pentru salariatul aflat în concediu medical, termenul de prezentare a certificatului și plata indemnizației de către angajator rămân regulile care îi privesc direct banii.