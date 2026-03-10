Un anunț publicat și apoi șters rapid de secretarul american al Energiei a creat confuzie marți în privința situației tensionate din Strâmtoarea Ormuz. Oficialul susținea că Marina americană a escortat un petrolier, însă informația a fost imediat dezmințită atât de un alt oficial american, cât și de Gardienii Revoluției din Iran.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a anunțat inițial pe rețeaua X că marina a intervenit pentru a proteja un vas comercial. Potrivit AFP, citată de Stirileprotv, postarea a dispărut la doar câteva minute după publicare, alimentând speculațiile într-o zonă strategică pentru comerțul mondial cu petrol.

Anunțul șters care a declanșat criza

Într-o postare pe platforma X, Chris Wright a declarat că operațiunea a fost un succes. „Marina americană a escortat cu succes un petrolier care traversa Strâmtoarea Ormuz, pentru a se asigura că petrolul continuă să curgă către pieţele mondiale”, a scris oficialul. Acesta a adăugat detalii despre acțiune, lăudând eficiența forțelor americane: „Noi am anunţat că ne vom asigura că petrolierele pot trece. Un petrolier mare a făcut-o acum aproape 30 de ore şi cred că vom vedea şi altele”. La scurt timp, mesajul a fost eliminat, iar Departamentul american al Energiei nu a oferit niciun comentariu imediat.

Dezmințiri categorice de la Teheran și Washington

Reacția Iranului nu a întârziat să apară. Gardienii Revoluţiei au negat vehement orice incident de acest fel. „Nicio navă americană de război nu a îndrăznit să se apropie de marea Oman, de Golful Persic sau de Strâmtoarea Ormuz în timpul acestui conflict”, a declarat un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, Ali-Mohammad Naini. Confuzia a fost adâncită de un oficial american de rang înalt, care a declarat pentru Reuters că nicio navă a Statelor Unite nu a escortat vreun petrolier în Strâmtoarea Ormuz, contrazicându-și astfel colegul din administrație.

Tensiuni în creștere: Mine marine și amenințări directe

Incidentul are loc într-un context extrem de volatil. Spionajul american, citat de CBS News, a anunțat că Iranul a început să desfășoare mine marine în Strâmtoarea Ormuz, o zonă prin care tranzitează aproximativ 20% din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate. Teheranul a amenințat că va bloca traficul maritim ca măsură de represalii față de atacurile lansate de Statele Unite și Israel în Iran de 11 zile. Președintele american Donald Trump a avertizat că va ataca Iranul „mult mai puternic” dacă Teheranul „ia lumea ostatică” prin blocarea livrărilor de energie.

Schimb dur de replici între Larijani și Trump

Amenințările au escaladat la cel mai înalt nivel. Șeful Consiliului Suprem al Securității Naționale iraniene, Ali Larijani, i-a transmis un mesaj direct lui Donald Trump. „Alţii mai puternici decât voi au încercat să elimine naţiunea iraniană şi nu au reuşit. Fiţi atenţi să nu fiţi eliminaţi voi înşivă”, a scris Larijani pe X. Acesta a respins avertismentele americane, adăugând: „Iranului nu-i este frică de aminţările voastre goale”. Tot marți, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, Ali Mohammad Naini, a amenințat că forțele iraniene vor bloca exporturile „de petrol din regiune către tabăra inamică şi partenerii săi până la noi ordine”. Analistul Emily Stromquist de la cabinetul Teneo a subliniat miza uriașă a conflictului: „Repercusiunile asupra pieţelor, perturbările Strâmtorii Ormuz şi preţurile petrolului sunt tot atâtea variabile care vor cântări greu în reflecţia Washingtonului”.