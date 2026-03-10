Un pilot britanic de F-35 a doborât 2 drone iraniene deasupra Iordaniei

Un pilot al Royal Air Force a intrat în istorie după ce a doborât două drone ostile la bordul unui avion F-35 Lightning II. Acesta este primul „combat kill” real pentru avioanele stealth britanice de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Operațiunea, care a marcat distrugerea a două drone iraniene de tip Shahed, s-a desfășurat deasupra Iordaniei. Potrivit Adevărul, care citează publicația The Sun, pilotul, un instructor de tactici, a lansat două rachete ASRAAM după ce radarul aeronavei a detectat țintele, la capătul a patru ore de patrulare într-un spațiu aerian intens monitorizat.

Misiune cu risc maxim într-un spațiu aerian aglomerat

Misiunea a fost extrem de periculoasă, deoarece în zonă operau simultan și aeronave americane și israeliene, crescând riscul de a lovi ținte prietene. Pilotul a fost însoțit de două avioane Typhoon. „Există multe aparate care aparțin SUA și Israel care se deplasează către și dinspre zona de operațiuni. Așadar, sunt puțin mai preocupat de identificarea acestora înainte de a trage, dar am avut timp suficient să facem asta, eu și avioanele Typhoon care erau în zbor la momentul respectiv”, a povestit acesta.

Dificultatea a fost amplificată de caracteristicile dronelor, care sunt mici și lente, făcându-le greu de detectat și urmărit cu radarul. Pilotul a subliniat că manevrele de atac trebuie executate cu mare atenție pentru a nu pierde din vedere alte posibile amenințări din apropiere.

Nicio euforie după succes: „Pur și simplu mă întorc la treabă”

Imediat după distrugerea țintelor, pilotul nu a simțit niciun triumf. Prioritatea sa a fost să se asigure că a lovit ținta corectă și că aeronava sa și a colegilor săi sunt în siguranță. El a explicat că nu a existat un sentiment euforic de succes.

„Nu a fost niciun moment de sărbătoare atunci. Ești mai preocupat să te asiguri că ai tras în obiectul corect. Să te asiguri că ai poziționat aeronava în locurile potrivite. Nu este un sentiment euforic de succes. Pur și simplu mă dau la o parte și mă întorc la treabă”, a declarat pilotul britanic.

Cum a sărbătorit pilotul: „Am băut o bere la răsăritul soarelui”

După aterizarea la baza RAF Akrotiri din Cipru, o locație strategică pentru forțele britanice, a urmat o celebrare discretă. Pilotul și echipa sa au băut o bere locală, Keo, la răsărit, înainte de a merge la culcare pentru a fi pregătiți pentru următoarea zi de serviciu.

„Am băut o bere la răsăritul soarelui, apoi a trebuit să mă culc, pentru că a doua zi eram de serviciu. În acest moment, suntem într-o stare de alertă operațională destul de ridicată. Așa că, când totul se va termina, oricând ar fi asta, sunt sigur că vom sărbători cum se cuvine”, a mai spus el.

Alertă ridicată la baza din Cipru

Evenimentul a avut loc într-un context regional extrem de tensionat. Cu doar o zi înainte, baza RAF Akrotiri fusese vizată de o dronă lansată, cel mai probabil, de miliții susținute de Iran. În plus, în ultimele 24 de ore fuseseră înregistrate trei alerte potențiale de rachete, toate dovedindu-se a fi false, ceea ce a redus timpul de reacție al echipelor și a crescut nivelul de stres al fiecărei misiuni.

Sursa: Adevarul