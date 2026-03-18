Un român de 36 de ani a blocat traficul feroviar în Germania după eliberare

Un bărbat român în vârstă de 36 de ani, aflat sub influența alcoolului, a blocat complet traficul feroviar pe linia de mare viteză dintre Ingolstadt și Nürnberg. Incidentul s-a petrecut ieri seară, după ce acesta a fost văzut intrând într-un tunel feroviar, declanșând o amplă operațiune a poliției germane.

Alertă lângă Greding

Totul a pornit de la un apel de urgență. Un martor a semnalat autorităților, în jurul orei 20:00, prezența unei persoane în zona căii ferate, chiar în apropierea intrării sudice a tunelului Euerwang, lângă Greding (centrul Germaniei, între Munchen și Nurnberg). Potrivit martorului, bărbatul a intrat în tunel având asupra sa o geantă de sport, ceea ce a ridicat imediat nivelul de alertă.

Găsit la 80 de metri în tunel

Poliția federală a reacționat imediat și a dispus închiderea completă a tunelului. Dar ce căuta, pe bune, un om în bezna unui tunel feroviar de mare viteză? Forțele de intervenție, atât de la poliția federală, cât și de la cea de stat, au periat zona. Nu a durat mult. „În jurul orei 20:30, un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care se afla la aproximativ 80 de metri în tunel, a fost găsit de către polițiști și scos din zona de pericol”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Poliției Federale din Nürnberg.

Panică de moment și o geantă goală

Inițial, lucrurile au fost mult mai tensionate. Polițiștii au observat geanta pe care bărbatul o căra, așa că un potențial atac terorist a trebuit luat în calcul.

Geanta era goală.

Iar pentru a elimina orice dubiu, a fost adus un câine specializat. „Forțele de intervenție au putut exclude prezența unui obiect periculos cu ajutorul unui câine dresat pentru detectarea explozibililor”, au confirmat oficialii. Abia după această verificare a fost ridicat blocajul de pe traseu.

Motivul incredibil: a ratat trenul

Și acum vine partea de-a dreptul bizară a poveștii. Conform informațiilor oferite de Poliția Federală, românul tocmai își sărbătorise eliberarea dintr-un penitenciar. A băut, a pierdut trenul la gara din Kinding și a decis, pur și simplu, să o ia pe jos spre Nürnberg. Numai că a ales cel mai periculos drum posibil: direct pe calea ferată, gest care l-a dus direct în tunel.

Împotriva bărbatului de 36 de ani a fost inițiată o anchetă pentru pătrundere fără autorizație în zona căilor ferate. Dincolo de problemele sale legale, gestul său a provocat perturbări semnificative în traficul interurban. Poliția a confirmat că unele trenuri au fost nevoite chiar să se întoarcă din drum din cauza incidentului.