Emiratele Arabe Unite au ordonat închiderea unui spital iranian din Dubai, una dintre cele mai vechi unități medicale din emirat. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde și a atacurilor repetate din regiune, care au vizat monarhiile din Golf de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Ordin direct de la guvern

„Guvernul ne-a cerut tuturor să plecăm„, a declarat un angajat al spitalului sub protecția anonimatului. Oamenii sunt șocați. Potrivit acestuia, explicația primită a fost clară: „Conducerea spitalului ne-a spus că este din cauza atacurilor Iranului”.

Numai Emiratele au fost ținta a peste 2.000 de tiruri cu rachete, majoritatea fiind interceptate. E drept că situația a escaladat rapid. Ca urmare a acestor atacuri, Abu Dhabi și-a rechemat deja ambasadorul din Iran, iar acum închide entități considerate a avea legături cu Teheranul.

Explicațiile oficiale

La solicitarea presei, autoritățile din EAU au oferit o explicație. Au evocat „măsuri administrative” care vizează „anumite instituții legate direct de regimul iranian şi de Gardienii Revoluţiei”. Motivul invocat? Acestea ar fi „încălcat legea”.

o decizie politică.

Școli și cluburi, pe lista neagră

Dar nu e vorba doar de spital. Potrivit membrilor comunității iraniene din EAU, patru școli iraniene au fost si închise. Numele uneia dintre ele a fost deja șters de pe clădire, iar administratorul a confirmat închiderea.

Și Clubul iranian din Dubai, care are legături strânse cu Teheranul, și-a suspendat activitățile din cauza „circumstanțelor actuale”, conform unei postări pe contul său de Instagram. Până unde vor merge aceste măsuri?

Angajați prinși la mijloc

Spitalul iranian, administrat de Semiluna Roșie iraniană, are aproximativ 700 de angajați. Pacienții au fost deja transferați la alte spitale, iar site-ul web al unității nu mai funcționează.

Angajații sunt acum îngrijorați pentru viitorul lor, fiind prinși între țara de origine și cea adoptivă. „Am venit aici ca să scăpăm de situaţia de acasă”, mărturisește un medic. „este sfâşietor să ne aflăm în această situaţie”, adaugă el. Până la urmă, oamenii de rând suferă cel mai mult.

Ironia face ca această ruptură să vină după ani de tensiuni urmate de o apropiere recentă. Emiratele își redeschiseseră reprezentanțele diplomatice în Iran chiar în 2022 (o mișcare surprinzătoare la acea vreme), într-o tentativă de normalizare a relațiilor care acum pare complet compromisă.