O bombă politică a explodat la Bruxelles. O investigație a Washington Post susține că ministrul de externe ungar a petrecut ani de zile ieșind din ședințe confidențiale ale UE pentru a suna direct oficiali ruși. Comisia Europeană cere acum explicații, considerând rapoartele „extrem de îngrijorătoare” și așteaptă ca Ungaria „să ofere clarificări”.

Moscova, la masa negocierilor

Un oficial din domeniul securității a declarat, sub protecția anonimatului, că Moscova a fost practic „în spatele mesei” la fiecare întâlnire a UE de ani de zile. Informația a stârnit îngrijorare la Bruxelles, însă nu i-a surprins pe toți. Iar premierul Poloniei, Donald Tusk, a recunoscut că are suspiciuni de mult timp, dezvăluind că limitează strict ceea ce spune cu voce tare în timpul acestor discuții.

Apărarea lui Szijjártó: Doar diplomație?

Budapesta, pe de altă parte, nu își ascunde deloc legăturile. Într-o izbucnire neașteptată de onestitate, ministrul Péter Szijjártó a recunoscut că a sunat la Moscova înainte și după întâlnirile cheie ale UE. Se apără spunând că vorbește și cu oficiali americani, turci și israelieni, argumentând că este doar diplomație. Dar este, pe bune, doar diplomație?

Vorbim despre același ministru care a fost decorat cu Ordinul Prieteniei al Rusiei cu un an înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei (o distincție pe care nu a primit-o de la americani, turci sau israelieni). Și tot el este cel care a vizitat Moscova de 16 ori de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

Contextul blocajului de 90 de miliarde

Toate aceste dezvăluiri vin într-un moment extrem de tensionat. Ungaria blochează activ un împrumut UE de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Lucrurile stau atât de ciudat, încât aproape că s-ar potrivi un citat din comedia Naked Gun: „În regulă, mergeți mai departe. Nimic de văzut aici, vă rog să vă dispersați.”.

Păcat doar că este vorba despre viitorul securității europene. Mai ales că, potrivit celui mai recent Eurobarometru, peste 70% dintre europeni sunt acum „foarte îngrijorați” de conflictele din apropiere. Așadar, cine mai râde acum?