Un scandal de proporții zguduie Bruxelles-ul, după ce au apărut informații explozive conform cărora ministrul de externe ungar, Péter Szijjártó, l-ar fi informat ani la rând pe omologul său rus, Serghei Lavrov, despre discuțiile purtate în cadrul ședințelor ministeriale ale UE. În acest timp, guvernul de la Budapesta blochează activ un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Kievului, invocând o dispută legată de conducta Drujba.

Moscova, la masa negocierilor UE

Potrivit unei investigații a Washington Post, Szijjártó obișnuia să iasă din ședințele ministeriale de la Bruxelles pentru a-l suna direct pe Lavrov. În timpul acestor convorbiri, oficialul ungar nu doar că îl punea la curent pe rus cu mersul discuțiilor, dar discuta și posibile „soluții”.

Un oficial european din domeniul securității, citat în anchetă, a declarat fără ocolișuri că „fiecare întâlnire a UE de ani de zile a avut practic Moscova la masă.”

Iar cifrele par să susțină o relație extrem de apropiată. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, Péter Szijjártó a efectuat nu mai puțin de 16 vizite oficiale la Moscova.

Reacții dure la Varșovia

Acuzațiile au stârnit indignare în Polonia. Premierul Donald Tusk a afirmat că acestea „nu ar trebui să surprindă pe nimeni.”

Într-o postare pe platforma X, Tusk a adăugat: „Am avut suspiciunile noastre în legătură cu asta de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar atunci când este strict necesar și spun exact atât cât este necesar.”

De cealaltă parte, Szijjártó a respins vehement raportul, catalogându-l drept „fake news”.

Context politic tensionat

Dezvăluirile vin într-un moment critic, înaintea alegerilor din Ungaria de pe 12 aprilie. Premierul Viktor Orbán, care a primit recent o susținere „completă și totală” din partea lui Donald Trump, se află de luni de zile în urma contracandidatului său, Péter Magyar, în sondaje. Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru echilibrul de putere din regiune?

Eșecul pare să se țină lanț de liderii naționaliști din zonă. În Slovenia, Janez Janša (un aliat al lui Viktor Orbán și admirator al lui Donald Trump) a pierdut la limită alegerile parlamentare în fața Mișcării pentru Libertate a premierului Robert Golob, obținând 28 de locuri față de cele 29 ale centriștilor. Victoria lui Janša ar fi pregătit terenul pentru aliatul său politic de la Budapesta, numai că lucrurile nu au mers conform planului.

O criză energetică fără precedent?

În timp ce Europa se confruntă cu propriile tensiuni interne, o amenințare globală se profilează la orizont. Președintele Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, a avertizat că lumea se confruntă cu un șoc energetic care ar putea fi mai grav decât crizele petroliere din anii ’70 și războiul din Ucraina la un loc.

Avertismentul vine în contextul în care se apropie termenul limită de 48 de ore impus de Trump Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Vorbind luni la Canberra, Birol a descris situația drept o „amenințare majoră” pentru economia globală. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică, într-un interviu, că este posibil ca SUA să fie nevoite să „escaladeze pentru a dezescalada.”

Acțiunile asiatice au scăzut din nou la deschiderea tranzacționării de luni, în timp ce prețurile petrolului au continuat să crească.