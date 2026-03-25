Premierul ungar Viktor Orbán a anunțat o măsură drastică: oprirea treptată a exporturilor de gaz către Ucraina. Decizia vine în contextul unei dispute aprinse privind reparațiile la conducta de petrol Druzhba și blochează, în același timp, un pachet de ajutor UE în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Gaz contra petrol

Anunțul a fost făcut miercuri de Viktor Orbán, care a precizat că gazul va fi redirecționat pentru a umple depozitele proprii ale Ungariei, în loc să fie furnizat Ucrainei. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare după o ședință de guvern, premierul ungar a fost tranșant.

„Vom opri treptat livrările de gaz din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas acasă”, a declarat Orbán. El a adăugat o condiție clară: „Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, noi nu vom furniza gaz din Ungaria”.

Conducta Druzhba, miza conflictului

Până la urmă, cum s-a ajuns aici? Mărul discordiei este conducta Druzhba, construită în perioada sovietică, prin care petrolul rusesc ajunge în Ungaria și Slovacia. Conducta a fost avariată într-un atac rusesc la sfârșitul lunii februarie și de atunci nu a mai fost reparată.

Guvernele de la Budapesta și Bratislava acuză Ucraina că folosește această problemă pentru a obține un avantaj politic, în timp ce Kievul susține că reparațiile ar putea dura până la șase săptămâni. Guvernul lui Orbán a acuzat în mod repetat Ucraina că încearcă să declanșeze o criză energetică înainte de alegerile generale din Ungaria, programate pentru 12 aprilie, pentru a-i submina administrația. Mai mult, Orbán a argumentat că Ungaria trebuie să-și constituie propriile rezerve de gaze naturale și din cauza atacurilor ucrainene asupra conductei TurkStream, care transportă gaz rusesc prin Turcia către Ungaria.

Ajutorul UE, blocat la Budapesta

Disputa legată de conducta Druzhba are efecte directe la nivel european. Ea a blocat plata pachetului de ajutor de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, pe care Ungaria îl blochează.

O situație complicată.

Dar Comisia Europeană a oferit asistență tehnică și financiară pentru a ajuta Ucraina să evalueze și să repare daunele, deși nu a confirmat încă dacă echipa sa de experți a obținut acces la fața locului.

Dependența de importuri

De cealaltă parte, Ucraina a cerut în repetate rânduri Ungariei și Slovaciei să renunțe la combustibilii fosili din Rusia, ambele țări importând cantități mari de petrol și gaze rusești. Iar cifrele arată o dependență majoră a Ucrainei de ruta maghiară.

Compania ucraineană de analiză energetică ExPro a raportat că ruta maghiară se numără printre principalele coridoare de import de gaze naturale ale țării. Potrivit estimărilor sale (pentru anul precedent), Ucraina a importat peste 2,9 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Ungaria în 2025, ceea ce a reprezentat 45% din totalul importurilor națiunii.