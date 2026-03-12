Val de arestări în Iran: Aproape 200 de oameni reținuți pentru legături cu războiul

Aproape 200 de cetățeni iranieni au fost arestați în întreaga țară sub acuzații legate de războiul dintre SUA și Israel. Anunțul a fost făcut joi, 11 martie, de un grup pentru apărarea drepturilor omului, care monitorizează situația tensionată din regiune.

Potrivit Agenţiei de presă a militanților pentru drepturile omului (HRANA), citată de Adevărul, cel puţin 195 de persoane au fost reținute în capitala Teheran, dar și în centrul și nord-vestul țării. Persoanele arestate sunt acuzate de activitate pe reţelele sociale, spionaj, tulburarea ordinii publice și trimiterea de conţinut către mass-media străine.

Garda Revoluționară difuzează „mărturisiri forțate”

Într-unul dintre cazurile raportate, serviciul de informaţii al Gardienilor Revoluţiei a anunțat arestarea a 10 persoane. Acestea sunt acuzate că au filmat locurile lovite în timpul atacurilor și au trimis imaginile către publicații din afara țării. HRANA relatează că autoritățile au difuzat o înregistrare video care conţinea „mărturisirile lor forţate”.

Avertismentul șefului poliției: „Avem degetul pe trăgaci”

Tensiunile sunt amplificate de declarațiile oficialilor. Șeful poliţiei naţionale, Ahmad Reza Radan, i-a avertizat pe protestatari că vor fi considerați „inamici” şi că forțele de ordine vor deschide focul asupra lor. Acesta a declarat că forţele de securitate „au degetul pe trăgaci”.

Bilanțuri contradictorii ale victimelor

Situația vine pe fondul unor proteste anterioare violente. În urma manifestațiilor din ianuarie, un ONG pentru drepturile omului a confirmat moartea a peste 6.000 de persoane și investighează alte 17.000 de decese potențiale. Același ONG estimează că cel puțin 41.880 de persoane au fost arestate. Există și acuzații conform cărora forțele de securitate ar fi ridicat protestatari răniți direct din spitale, însă Ministerul Sănătății iranian a respins aceste informații, susținând că toți cetățenii primesc îngrijiri medicale fără teama de a fi reținuți. În contrast, autoritățile de la Teheran au publicat săptămâna trecută primul bilanț oficial, anunțând 3.117 morți, dintre care 2.427 ar fi membri ai forțelor de ordine sau simpli trecători.

Sursa: Adevarul