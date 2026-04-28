Inteligenta artificiala ar putea ajuta la identificarea copiilor cu risc de tulburare de deficit de atentie/hiperactivitate (ADHD) cu ani inainte ca acestia sa fie diagnosticati formal. O noua cercetare arata ca un instrument AI poate semnala semnele de avertizare timpurie, permitand copiilor sa primeasca sprijin mult mai devreme. ADHD este una dintre cele mai frecvente tulburari mintale, afectand aproximativ 8% dintre copii si adolescenti.

Cum functioneaza, mai exact?

Cercetatorii de la Duke Health au dezvoltat un instrument AI care analizeaza fisele medicale electronice de rutina pentru a estima probabilitatea ca un copil sa dezvolte ADHD cu mult inainte de un diagnostic tipic. Echipa a analizat datele medicale a peste 140.000 de copii, atat cu, cat si fara ADHD, antrenand modelul AI sa detecteze tipare de la nastere pana la varsta frageda. Sistemul a invatat sa recunoasca o combinatie de evenimente de dezvoltare, comportamentale si clinice care apareau adesea cu ani inainte de un diagnostic oficial.

„Avem această sursă incredibil de bogată de informații în fișele medicale electronice”, a declarat Elliot Hill, autorul principal al studiului si specialist in date la Duke University School of Medicine. „Ideea a fost să vedem dacă tiparele ascunse în acele date ne-ar putea ajuta să prezicem ce copii ar putea fi diagnosticați ulterior cu ADHD, cu mult înainte ca acest diagnostic să aibă loc de obicei.”

Iar rezultatele sunt promitatoare. Sistemul s-a dovedit extrem de precis in estimarea riscului la copiii cu varsta de cinci ani si peste, cu rezultate consecvente indiferent de sex, rasa, etnie sau statutul asigurarii medicale.

Beneficiile unui diagnostic timpuriu

Identificarea precoce ar putea duce la un diagnostic mai rapid si la un sprijin adecvat, factori esentiali pentru imbunatatirea rezultatelor academice, sociale si de sanatate ale copiilor cu ADHD. Pana la urma, de ce este atat de important acest lucru? V-ati gandit vreodata la diferenta pe care o pot face cativa ani de sprijin specializat in viata unui copil?

Naomi Davis, profesor asociat in cadrul Departamentului de Psihiatrie si Stiinte Comportamentale si co-autor al studiului, explica impactul direct. „Copiii cu ADHD se pot confrunta cu dificultăți reale atunci când nevoile lor nu sunt înțelese și nu există un sprijin adecvat.”

Si a adaugat: „Conectarea familiilor cu intervenții prompte, bazate pe dovezi, este esențială pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele și pentru a pune bazele succesului viitor.”

Un instrument, nu un medic

Cercetatorii subliniaza ca instrumentul nu este conceput pentru a inlocui medicii sau pentru a oferi un diagnostic complet. Nu-i chiar asa simplu.

„Acesta nu este un medic AI”, a precizat Matthew Engelhard de la Duke, autorul senior al studiului.

Dar atunci care e rolul lui? Engelhard clarifica: „Este un instrument care ajută clinicienii să-și concentreze timpul și resursele, astfel încât copiii care au nevoie de ajutor să nu fie trecuți cu vederea sau să aștepte ani de zile pentru răspunsuri.” e un sistem de triaj inteligent.

Simptomele si problema fetelor subdiagnosticate

Printre simptomele comune ale ADHD la un copil se numara distragerea usoara a atentiei, dificultati de ascultare, uitarea sarcinilor zilnice si un nivel ridicat de energie (de exemplu, agitatia sau bataia din maini si picioare). Numai ca lucrurile stau putin diferit gen.

Tulburarea este considerata a fi sub-diagnosticata la fete in comparatie cu baietii. Acest lucru se intampla, partial, deoarece fetele sunt mai predispuse sa prezinte simptome de neatentie, care pot fi mai greu de identificat decat hiperactivitatea vizibila, adesea asociata cu baietii.