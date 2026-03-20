Premierul ungar Viktor Orban a venit vineri cu o propunere surprinzătoare pentru liderii europeni, după ce a blocat pachetul de asistență financiară de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Soluția sa: statele membre să ofere împrumutul direct Kievului, ocolind complet mecanismele Uniunii Europene. Mișcarea vine în contextul opririi fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba.

O soluție directă, fără UE

La finalul unui summit european tensionat, unde și-a menținut veto-ul, Viktor Orban a declarat fără ocolișuri că Uniunea Europeană nu este un instrument pentru finanțarea conflictelor. „Uniunea Europeană nu a fost creată pentru a finanţa războaiele ţărilor terţe”, a remarcat premierul ungar.

Iar soluția oferită de el omologilor săi este tranșantă. Practic, le-a spus să acționeze pe cont propriu dacă doresc atât de mult să ajute Ucraina.

„Lăsaţi în pace UE şi oferiţi împrumutul! Puneţi banii pe masă şi daţi banii (Ucrainei)!”, le-a sugerat Orban. El a continuat cu o acuzație directă, afirmând că liderii europeni încearcă, de fapt, să mascheze adevărata sursă a banilor: „prin împrumutul comun ei doresc să ascundă faţă de proprii cetăţenii că doresc să dea Ucrainei din banii lor”.

Conducta Drujba, miza șantajului

Dar de ce blochează, până la urmă, Ungaria acest ajutor masiv? Totul pare să aibă legătură cu conducta Drujba. Încă din 27 ianuarie, Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin această rută vitală.

Versiunea oficială a Kievului este că oprirea a fost cauzată de un atac cu drone al Rusiei, iar reparațiile necesită timp. Numai că Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico au o cu totul altă perspectivă. Ei susțin că Ucraina tergiversează în mod deliberat reparațiile, folosind conducta ca pe o pârghie de șantaj. Motivul ar fi refuzul celor două țări de a sprijini Kievul în război și, mai ales, opoziția fermă a lui Orban față de aderarea Ucrainei la UE.

Pe lângă blocarea ajutorului de 90 de miliarde de euro, Budapesta a recurs și la alte represalii, precum oprirea exporturilor de energie și motorină către Ucraina și blocarea unor noi sancțiuni UE contra Rusiei.

Cum funcționează împrumutul blocat

Pachetul financiar aflat în dispută este unul complex. Vorbim de un împrumut de 90 de miliarde de euro finanțat prin emiterea de datorie comună europeană și garantat de bugetul comunitar (adică, în esență, de toate statele membre).

O condiție cel puțin interesantă.

Clauza de rambursare este una specială: Kievul va trebui să returneze banii doar dacă Rusia îi va plăti ipotetice „reparații de război”. În caz contrar, nota de plată ajunge la statele UE. E drept că Ungaria, Republica Cehă și Slovacia au refuzat de la bun început să participe la acest mecanism de garantare.

Mize politice și alegeri la Budapesta

Toată această dispută are și un fundal politic clar. Pe 12 aprilie au loc alegeri în Ungaria, unde Viktor Orban se va confrunta cu opozantul Peter Magyar, care este susținut de Bruxelles. V-ați gândit vreodată cum poate influența un veto european niște alegeri naționale?

Conflictul lui Orban cu Bruxelles-ul este mai vechi și acoperă o gamă largă de subiecte, de la refuzul de a susține Ucraina la măsurile considerate anti-LGBT, politicile împotriva migranților și presiunea asupra ONG-urilor.

În încercarea de a-i limita lui Orban muniția electorală, Comisia Europeană a cerut Ucrainei să repare conducta Drujba și chiar a oferit sprijin financiar pentru lucrări. totusi, nu există un calendar clar pentru repunerea în funcțiune. Liderii europeni analizează acum opțiunile pentru a ocoli veto-ul ungar, una dintre variante fiind chiar să aștepte rezultatul alegerilor din Ungaria, în speranța că actualul premier le va pierde.