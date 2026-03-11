Von der Leyen, forțată să-și clarifice poziția despre ordinea mondială după un val de critici

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să calmeze un val de critici, subliniind sprijinul „neclintit” al UE pentru legea internațională. Reacția sa vine la doar două zile după ce a declarat că „Europa nu mai poate fi un custode al vechii ordini mondiale”.

Discursul inițial, susținut luni la conferința anuală a ambasadorilor, a stârnit controverse puternice în rândul liderilor europeni. Potrivit Euronews, criticii au avertizat că o astfel de declarație riscă să ofere europenilor permisiunea de a ignora încălcările legii, generând o reacție publică inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sánchez.

„Ordine versus dezordine”: Replica dură a Spaniei

Cea mai intensă reacție a venit din Spania, unde guvernul socialist al premierului Sánchez a mustrat-o public pe șefa Comisiei. Sánchez, deja în dezacord cu von der Leyen pe tema atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, a transmis un mesaj ferm. „Dilema nu este între o ordine veche și o ordine nouă, ci între o ordine internațională și o dezordine internațională”, a declarat Sánchez într-un interviu pentru ziarul El Diario. El a adăugat că „lumea se schimbă, dar valorile și principiile UE nu ar trebui să se schimbe”.

Clarificările din Parlamentul European

Pe fondul nemulțumirilor, von der Leyen a revenit miercuri în fața Parlamentului European de la Strasbourg pentru a-și nuanța poziția. Deși și-a menținut viziunea pragmatică asupra noii ordini mondiale, ea a insistat că evaluarea sa nu va slăbi misiunea de bază a UE. „Permiteți-mi să subliniez un aspect important. A vedea lumea așa cum este nu diminuează în niciun fel determinarea noastră de a lupta pentru lumea pe care ne-o dorim. Uniunea Europeană a fost fondată ca un proiect de pace”, a spus von der Leyen în fața europarlamentarilor.

Aceasta a continuat, adăugând: „Angajamentul nostru neclintit pentru pace, pentru principiile Cartei ONU și pentru dreptul internațional este la fel de central astăzi ca la crearea noastră. Și vom susține întotdeauna aceste principii”. Von der Leyen a reamintit că a inclus un mesaj similar și în discursul de luni, afirmând că „sprijinul nostru pentru ONU și Carta sa este o parte esențială a ceea ce suntem”.

Apel pentru o politică externă „mai realistă”

În discursul său inițial, von der Leyen a argumentat că, deși blocul comunitar va apăra sistemul bazat pe reguli, nu se mai poate baza exclusiv pe acesta. „Vom apăra și susține întotdeauna sistemul bazat pe reguli pe care l-am ajutat să-l construim împreună cu aliații noștri, dar nu ne mai putem baza pe el ca singura modalitate de a ne apăra interesele sau de a presupune că regulile sale ne vor proteja de amenințările complexe cu care ne confruntăm”, a explicat ea.

Președinta Comisiei a cerut o reflecție profundă asupra politicii externe a UE, adesea blocată de principiul unanimității, dând ca exemplu dificultatea de a ridica veto-ul Ungariei asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ea a pus sub semnul întrebării „dacă sistemul pe care l-am construit – cu toate încercările sale bine intenționate de consens și compromis – este mai mult un ajutor sau o piedică pentru credibilitatea noastră ca actor geopolitic”.

„Ideea este că, dacă credem – așa cum cred și eu – că avem nevoie de o politică externă mai realistă și orientată spre interese, atunci trebuie să fim capabili să o și implementăm. Și aceasta este esența mesajului meu de astăzi”, a adăugat von der Leyen.

Reacția implicită a Președintelui Consiliului European

Controversa a fost amplificată și de o intervenție a lui António Costa, președintele Consiliului European. Marți, în fața ambasadorilor, Costa a declarat că o „lume multipolară necesită soluții multilaterale”, un mesaj interpretat ca o critică implicită la adresa șefei Comisiei. „Trebuie să apărăm ordinea internațională bazată pe reguli. Trebuie să susținem principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite, așa cum sunt ele prevăzute în tratatele noastre”, a afirmat Costa.

El a concluzionat ferm: „Încălcările dreptului internațional nu trebuie acceptate – fie că este vorba de Ucraina, Groenlanda, America Latină, Africa, în Gaza sau Orientul Mijlociu”.