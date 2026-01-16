Ashley St. Clair, care are un copil cu Elon Musk, a acționat în instanță compania acestuia, xAI. Procesul a fost inițiat după ce inteligența artificială a companiei a creat o imagine cu ea în bikini, fără consimțământul său, relatează publicația The Verge.

Acuzațiile aduse chatbotului Grok

Plângerea lui Ashley St. Clair vine în contextul în care mai multe persoane au acuzat chatbotul Grok, dezvoltat de X, că le-a generat imagini „dezbrăcate” virtual, fără acordul lor. Utilizatorii i-au cerut chatbotului să elimine hainele de pe fotografii cu femei, inclusiv cu persoane care par a fi minore, sau să le plaseze în contexte sexualizate. Funcționalitatea a generat reacții din partea politicienilor la nivel global, care au inițiat investigații și au cerut măsuri legislative. Publicația The Verge notează că, în ciuda controverselor, chatbotul continuă să execute astfel de comenzi.

Detaliile procesului intentat de Ashley St. Clair

Plângerea a fost depusă inițial la o instanță din New York, fiind ulterior transferată joi la o instanță federală. St. Clair acuză compania de crearea unei „tulburări a liniștii publice” și susține că produsul este „periculos în mod nerezonabil prin proiectare”, conform The Wall Street Journal. Strategia juridică se bazează pe conceptul de răspundere pentru produs, o abordare folosită și în alte procese împotriva platformelor de social media. Scopul este de a ocoli protecțiile legale oferite de Secțiunea 230, care apără platformele de responsabilitatea pentru conținutul terților. Avocata lui St. Clair este Carrie Goldberg, cunoscută, potrivit The Journal, pentru utilizarea acestui tip de argumente legale împotriva companiilor din tehnologie.

Reacția xAI: Un contra-proces și un răspuns automat

Compania xAI a reacționat intentând, la rândul ei, un proces împotriva lui St. Clair, joi, la un tribunal districtual din Texas. xAI susține că St. Clair a încălcat termenii și condițiile de utilizare, care stipulează că orice plângere trebuie depusă exclusiv la o instanță din Texas. Contactată de The Verge pentru un comentariu, compania a transmis un răspuns automat prin e-mail: „Minciunile Presei Tradiționale”.

Contextul legal și tehnologic

Cazul reflectă o strategie juridică tot mai des utilizată împotriva companiilor de tehnologie: invocarea răspunderii pentru produs. Prin această metodă se încearcă ocolirea Secțiunii 230 din Communications Decency Act. Legea federală americană protejează platformele online de răspunderea pentru conținutul publicat de utilizatori. Reclamanții susțin că produsul, în acest caz chatbotul Grok, este „periculos prin proiectare”, căutând astfel să atribuie responsabilitatea direct companiei creatoare. Acest proces se adaugă unei serii de controverse privind folosirea inteligenței artificiale pentru crearea de deepfake-uri și alt conținut non-consensual, o problemă aflată în atenția autorităților de reglementare la nivel mondial.