Zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 km de România. O descoperire de proporții în sudul Serbiei ar putea schimba radical industria minieră din regiune. Compania australiană Strickland Metals a identificat un important zăcământ de aur în cadrul proiectului „Rogozna”, situat la numai 300 de kilometri de granița cu România, potrivit money.bg. Specialiștii susțin că această descoperire ar putea transforma zona într-un punct strategic pe harta exploatărilor aurifere.

Zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 km de România. Opt platforme de foraj lucrează 24/7

În prezent, în perimetrul „Rogozna” sunt active opt platforme de foraj, care operează continuu. Prima sondă realizată în noul zăcământ „Kotlovi” a confirmat o mineralizare continuă pe o lungime de 277,3 metri, cu o concentrație medie de 1,3 grame de aur pe tonă, la o adâncime de peste 337 metri.

Directorul general al Strickland Metals, Paul L’Erriner, a descris această primă sondă drept „excepțională”, subliniind că „Kotlovi” se conturează rapid ca o zonă cheie pentru creșterea resurselor. Rezultatele complete ale forajelor planificate pentru 2025 vor determina dimensiunea exactă a zăcământului și potențialul său economic.

Printre cele mai mari zăcăminte neexploatate din lume

Proiectul „Rogozna” se întinde pe o suprafață de 184 km² și cuprinde patru licențe de explorare. Estimările actuale indică resurse de aproximativ 7,4 milioane de uncii de aur echivalent, ceea ce îl plasează printre cele mai mari zăcăminte neexploatate la nivel mondial.

Zona „Kotlovi” este situată în proximitatea altor perimetre cu potențial ridicat — „Medanovac”, „Shanats”, „Medena Kanyon” și „Gradina” — care vor fi analizate integral până la sfârșitul anului. Dacă rezultatele confirmă estimările, Serbia ar putea deveni un jucător important pe piața aurului din Europa de Est.

Investiții masive și parteneriate strategice

Strickland Metals a preluat integral proiectul „Rogozna” în iulie 2024, prin achiziția companiilor locale Betota Holdings și Zlatna Reka Resursi pentru suma de 37 milioane de dolari. În plus, compania a obținut o finanțare suplimentară de 5 milioane de dolari australieni din partea gigantului chinez Zijin Mining Group, controlat de stat, pentru a accelera procesul de explorare.

Aceste investiții confirmă interesul internațional crescut pentru resursele minerale ale Serbiei și subliniază potențialul economic uriaș al regiunii. Dacă planurile de exploatare se concretizează conform așteptărilor, descoperirea ar putea genera atât beneficii economice directe, cât și un val de noi investiții în infrastructura locală.