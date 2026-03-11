Zelenski acuză Ungaria de banditism după sechestrarea a 82 mil. $ și aur

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Ungaria de „banditism” după ce autoritățile maghiare au sechestrat un transport bancar ce conținea zeci de milioane de dolari în numerar și aur. Incidentul tensionează și mai mult relațiile dintre cele două țări vecine.

Un convoi al băncii de stat ucrainene Oschadbank, care transporta valori de aproximativ 82 de milioane de dolari, a fost blocat în Ungaria săptămâna trecută. Potrivit The Guardian, citat de Adevărul, autoritățile maghiare invocă suspiciuni de spălare de bani. Transportul includea 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kg de aur și se deplasa din Viena, Austria, către Ucraina.

Operațiune militară pentru un convoi civil

Ucraina acuză autoritățile ungare că au desfășurat o operațiune de tip militar pentru a intercepta convoiul. Oficialii de la Kiev susțin că forțele speciale maghiare (TEK) au folosit un transportor blindat și că agenții erau înarmați cu mitraliere și lansatoare de grenade. Această demonstrație de forță a fost considerată disproporționată, având în vedere că se știa că în transport se aflau doar angajați civili neînarmați ai băncii.

Justificarea Budapestei și apărarea Kievului

Guvernul condus de Viktor Orbán a ordonat păstrarea bunurilor în custodie pentru o perioadă de până la 60 de zile. În acest timp, autoritatea fiscală din Ungaria va investiga cazul. De cealaltă parte, Ucraina susține că transportul era perfect legal, având la bază un contract internațional între Oschadbank și Raiffeisen Bank International AG. Oficialii ucraineni insistă că dețineau toată documentația necesară și autorizațiile conforme cu procedurile vamale europene.

Zelenski cere implicarea Europei într-un conflict mai larg

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat dur, catalogând acțiunea drept „banditism” și a cerut implicarea liderilor europeni pentru soluționarea situației. Acest incident nu este izolat, ci survine în contextul unui conflict mai vechi între Ucraina și Ungaria, legat de livrările de gaze. Recent, Budapesta și Slovacia au acuzat Kievul că întârzie intenționat reparațiile la o conductă ce ar fi fost avariată de o dronă rusească.

Sursa: Adevarul