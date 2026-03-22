Delegațiile Ucrainei și Statelor Unite au încheiat duminică a doua zi de discuții în Florida, menite să găsească o soluție pentru războiul cu Rusia. Numai ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat o problemă majoră. Atenția Washingtonului pare să fie, mai nou, în altă parte.

SUA, cu ochii pe Iran

Liderul de la Kiev și-a manifestat fără ocolișuri nemulțumirea că, din cauza tensiunilor cu Iranul, țara sa nu mai primește atenția de dinainte. „Este clar că atenţia părţii americane în acest moment este concentrată în principal pe situaţia legată de Iran şi de regiunea din jurul acestuia, dar războiul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie si să se încheie”, a declarat Zelenski. La discuțiile din 22 martie 2026, la care reprezentanții Rusiei nu au fost prezenți, delegația americană a fost condusă de emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele acestuia, Jared Kushner.

O speranță pentru prizonieri

Dar există și vești bune? Pe bune, chiar există o mică rază de speranță, dincolo de frustrarea evidentă. Liderul de la Kiev a menționat posibilitatea unor noi schimburi de prizonieri de război. „Există indicii că ar putea avea loc şi alte schimburi (de prizonieri de război), ceea ce ar fi într-adevăr o veste foarte bună şi o confirmare a faptului că diplomaţia funcţionează. Sperăm că acest lucru se va concretiza”, a adăugat președintele ucrainean. Acesta nu a oferit însă detalii concrete despre când sau în ce format ar putea continua aceste discuții.

Apel la blocarea „flotei din umbră” a Rusiei

Mai devreme duminică, președintele ucrainean le-a cerut aliaților occidentali să nu slăbească deloc presiunea asupra Moscovei prin noi sancțiuni. A sugerat chiar sechestrarea tuturor navelor din așa-numita „flotă din umbră”, folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile la exporturile de petrol impuse de UE și SUA. „Flota din umbră a Rusiei nu trebuie să se simtă în siguranţă în apele europene şi nicăieri în altă parte. Petrolierele care alimentează bugetul de război pot şi trebuie să fie oprite şi blocate, nu eliberate pur şi simplu”, a indicat Zelenski.

Impas în negocieri și pretențiile Moscovei

Runda anterioară de discuții, desfășurată la Geneva pe 17-18 februarie, s-a terminat fără progrese notabile.

Un eșec, practic.

Singurele puncte atinse atunci au fost noi schimburi de prizonieri și discuții teoretice despre verificarea unei încetări a focului, o perspectivă care, e drept că, rămâne îndepărtată. Surse diplomatice au descris discuțiile ca fiind extrem de tensionate, Rusia refuzând să renunțe la cererile sale. Iar principala pretenție a Moscovei este cedarea întregului Donbas (un teritoriu de circa 20% din provincia Donețk și o porțiune din Lugansk, controlată deja în proporție de 99%). Zelenski refuză însă categoric să-și asume politic o astfel de decizie și insistă ca orice cedare teritorială să fie validată printr-un referendum, despre care susține că va respinge oricum propunerea.