Zelenski la Cotroceni: O parte din rachetele Patriot promise nu au ajuns în Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit, în timpul unei vizite la București, că nu toate rachetele pentru sistemele Patriot promise de statele partenere au fost livrate Ucrainei. Liderul de la Kiev a propus României un parteneriat pentru producția comună de drone, subliniind experiența unică a armatei sale în combaterea acestora.

În cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, susținută alături de omologul său Nicușor Dan, Zelenski a fost întrebat despre un posibil ajutor militar din partea României. Potrivit Digi24, președintele ucrainean a evitat un răspuns direct, dar a oferit detalii despre sprijinul general primit de la aliați.

Nu toate rachetele Patriot promise au ajuns

Volodimir Zelenski a confirmat că mai multe state s-au angajat să livreze muniție pentru sistemele de apărare antiaeriană, însă livrările sunt incomplete. El a precizat că există un acord de confidențialitate privind statele implicate.

„Despre Patriot nu pot să vă spun mai multe, la nivelul NATO este o informație cunoscută. Ultima dată, câteva state ne-au promis că ne vor trimite câteva zeci de rachete pentru Patriot. Nu vreau să detaliez lista acestor state. Partenerii au am stabilit cu ei să nu împărtășim aceste informații. Din păcate, aceste rachete nu au venit toate, am primit doar o parte dintre ele”, a spus Zelenski.

Amenințarea dronelor și producția comună cu România

Liderul ucrainean a explicat că documentele semnate la București vizează și producția de drone, o necesitate strategică în fața amenințărilor actuale. El a comparat situația cu un atac recent din Orientul Mijlociu pentru a sublinia amploarea problemei.

„Sunt chestiuni generale. Ultimul exemplu, cel mai bun, peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în primele 24-36 de ore. În cei 4 ani de război, Ucraina nu a avut atâtea rachete, dar nu mă plâng. Apoi ni s-au adresat partenerii noștri, pentru că 700 rachete, 1000 de rachete nu vor ajuta atunci când zboară mii de drone Shahed”, a declarat președintele.

Zelenski a accentuat că dronele iraniene sunt mult mai ieftine decât rachetele de interceptare, iar producția acestora din urmă nu poate ține pasul, mai ales că Teheranul este ajutat de Moscova.

Experiența Ucrainei, un atu pentru securitatea europeană

Soluția, în viziunea președintelui ucrainean, nu stă doar în dronele de interceptare, ci în integrarea lor într-un sistem complex de apărare, domeniu în care armata sa a acumulat o experiență valoroasă.

„De aceea, experiența noastră, din punctul meu de vedere, este unică. Problema nu este să ai drone de interceptare. Problema este de a integra acest sistem în sistemul de apărare antiaeriană, cu un soft specific, și cea mai importantă ar fi experiența militarilor noștri – militarii ucraineni, operatorii de drone și toți cei care funcționează în acest sistem de apărare antiaeriană.De aceea aceste detalii, aceste teme – și mă bucur că deja am făcut primii pași – vor fi necesare tuturor, nu doar aceste părți a Europei, pentru că vedeți, dronele ajung în zbor la mii de kilometri. De aceea, orice stat european poate fi în pericol”, a explicat Zelenski.

El a adăugat că dezvoltarea unui astfel de sistem avansat ar trebui să fie un efort comun. „Cred că este bine să dezvoltăm acest sistem și împreună cu vecinii noștri europeni, inclusiv România”, a punctat liderul de la Kiev.

Parteneriat de fabricație pe teritoriul României

Volodimir Zelenski a confirmat că discuțiile au avansat către o posibilă coproducție de tehnică militară pe teritoriul țării noastre, menționând parteneriate similare deja existente.

„Astăzi vorbim de coproducție, de capacități de producție, este posibil pe teritoriul României. Acest lucru a fost stabilit, România este un partener very important pentru noi. Suntem vecini buni și putem dezvolta parteneriate de fabricație la fel cum am făcut în Germania și în Danemarca și consider că astfel de capacități în România sunt la fel de utile”, a mai spus Zelenski.