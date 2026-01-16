Președintele Volodimir Zelenski a reacționat joi la comentariile lui Donald Trump, susținând că Ucraina nu reprezintă un obstacol în calea păcii. Vineri, liderul ucrainean a anunțat trimiterea unei delegații în Statele Unite pentru a discuta garanții de securitate și un pachet de reconstrucție post-conflict. Kievul speră să semneze documentele săptămâna viitoare, la Davos, relatează Reuters și News.ro, citate de HotNews.

Delegație ucraineană în SUA pentru garanții de securitate

Volodimir Zelenski a anunțat vineri că o echipă ucraineană se va deplasa în Statele Unite pentru o serie de discuții. Pe agendă se află negocierea unor garanții de securitate menite să descurajeze un viitor atac al Rusiei și stabilirea unui pachet de redresare economică postbelică. Președintele ucrainean și-a exprimat speranța că acordurile vor fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare.

În cadrul unei conferințe de presă la Kiev, alături de președintele ceh Petr Pavel, Zelenski a menționat că delegația sa dorește să obțină clarificări de la Washington privind poziția Rusiei față de eforturile diplomatice susținute de SUA. Anunțul survine după ce Donald Trump a declarat pentru Reuters că ar putea avea o întrevedere cu Zelenski la Davos, întâlnire solicitată anterior de liderul de la Kiev.

Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea

Donald Trump, un critic frecvent al lui Zelenski, a declarat miercuri că Rusia este pregătită pentru un acord de pace. Fostul președinte american l-a indicat pe liderul ucrainean drept un obstacol în calea încheierii conflictului, o perspectivă diferită de cea a aliaților europeni. Întrebat de Reuters de ce negocierile intermediate de SUA nu au avut succes după aproape patru ani de conflict, Trump a răspuns: „Zelenski”.

Conform sursei citate, Washingtonul a făcut presiuni asupra Ucrainei să accepte un acord de pace care să fie apoi prezentat Moscovei. În paralel, Kievul și partenerii săi europeni au continuat demersurile pentru a garanta că Ucraina nu va mai fi victima unei agresiuni rusești.

Reacția Kievului: Atacurile rusești sunt dovada realelor intenții

Volodimir Zelenski a susținut vineri că Rusia este cea care blochează eforturile de pace, oferind ca dovadă recentele atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. „Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.

În discursul său video de joi, președintele ucrainean a dat asigurări că țara sa dorește pacea, făcând referire la o discuție telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Am discutat şi despre colaborarea diplomatică cu America – Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că atacurile continue demonstrează lipsa de interes a Moscovei pentru pace. „Tocmai rachetele ruseşti, Shahed-urile ruseşti (drone) şi încercarea Rusiei de a distruge Ucraina sunt dovezi clare că Rusia nu este deloc interesată de acorduri”, a spus el.

Kremlinul susține poziția lui Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi la Moscova că Rusia este de acord cu evaluarea lui Donald Trump. Peskov a afirmat că Zelenski este cel care împiedică un acord de pace, menționând că președintele Vladimir Putin și partea rusă rămân deschise la negocieri.

Relația dintre Trump și Zelenski a fost caracterizată de „suișuri și coborâșuri”. Un episod tensionat a avut loc în februarie 2025, când Trump și vicepreședintele SUA, JD Vance, au avut o dispută cu Zelenski în Biroul Oval, pe tema recunoștinței pentru ajutorul american. Interacțiunile ulterioare dintre cei doi lideri au părut însă să se amelioreze. Separat, Zelenski a anunțat că Ucraina a finalizat documentele pentru un „pachet de prosperitate”, care vizează deblocarea fondurilor pentru reconstrucția țării, un efort estimat de oficialii ucraineni la 800 de miliarde de dolari.