Zelenski trimite peste 200 de experți militari în Golf pentru a opri dronele iraniene

Peste 200 de experți militari ucraineni se află deja în regiunea Golfului și în Orientul Mijlociu, unde ajută guvernele locale să se apere de atacurile cu drone lansate de Iran. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski, în timpul unui discurs susținut marți la Londra, în fața a zeci de membri ai Parlamentului britanic.

O misiune neașteptată în Orientul Mijlociu

Liderul de la Kiev a oferit cifre exacte. În regiune se află 201 de experți ucraineni specializați în combaterea dronelor, iar alți 34 „sunt gata să fie mobilizați”. E drept că, la prima vedere, pare o mișcare surprinzătoare pentru o țară aflată în plin război. Numai că logica din spate este una strategică.

„Aceștia sunt experți militari, experți care știu cum să ajute, cum să se apere împotriva dronelor Shahed”, a precizat Zelenski, referindu-se la dronele de tip „kamikaze” proiectate de Iran și folosite masiv de Rusia în Ucraina încă din 2022.

Prezența lor este deja confirmată în mai multe state cheie. „Echipele noastre se află deja în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită și sunt în drum spre Kuweit. Colaborăm cu mai multe alte țări – acordurile sunt deja în vigoare. Nu vrem ca această teroare a regimului iranian împotriva vecinilor săi să aibă succes”, a adăugat președintele ucrainean.

Axa Rusia-Iran, o amenințare globală

Dar de ce această implicare directă a Ucrainei într-un conflict aparent îndepărtat? Răspunsul stă în cooperarea tot mai strânsă dintre Moscova și Teheran. Zelenski a explicat că Rusia a primit dronele Shahed-136 de la iranieni, care „au învățat Rusia cum să le lanseze și i-au oferit tehnologia necesară pentru a le produce”.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. „Rusia le-a modernizat apoi. Și acum avem dovezi clare că dronele Shahed iraniene utilizate în regiune conțin componente rusești”, a dezvăluit Zelenski. V-ați fi gândit vreodată la o astfel de colaborare tehnică? Aceste drone sunt concepute pentru „distrugerea la cost redus a infrastructurii critice scumpe”.

legătura este directă. „Așadar, ceea ce se întâmplă astăzi în jurul Iranului nu este un război îndepărtat pentru noi, din cauza cooperării dintre Rusia și Iran. Regimurile din Rusia și Iran sunt frați în ură, și de aceea sunt frați în arme. Și vrem ca regimurile construite pe ură să nu câștige niciodată – în nimic”, a concluzionat liderul ucrainean.

Ucraina, hub de producție pentru interceptoare

Dincolo de exportul de expertiză, Ucraina și-a dezvoltat capacități formidabile în războiul cu drone. Zelenski a susținut că 90% din pierderile rusești de pe front sunt „cauzate de dronele noastre”.

Cifrele sunt, sincer, impresionante.

Kievul a trecut de la simpla fabricare de drone maritime și aeriene la producția în masă de interceptori. Ucraina este acum capabilă să producă cel puțin 2.000 de astfel de interceptori pe zi. Jumătate dintre aceștia (adică 1.000) sunt necesari pentru propria apărare, iar restul sunt disponibili pentru aliați. „Dacă un Shahed trebuie oprit în Emiratele Arabe Unite – putem face asta. Dacă trebuie oprit în Europa sau în Regatul Unit – putem face asta. Este o chestiune de tehnologie, investiții și cooperare”.

Reacții și parteneriate strategice

În timp ce Ucraina se profilează ca un jucător cheie în tehnologia anti-dronă, Donald Trump a declarat că nu are nevoie de ajutorul Kievului pentru a contracara dronele Teheranului. În schimb, după întâlnirea cu Zelenski de la 10 Downing Street, premierul britanic Keir Starmer a avut o altă perspectivă, afirmând că Vladimir Putin „nu poate fi cel care beneficiază de conflictul din Iran, fie că este vorba de prețurile petrolului sau de ridicarea sancțiunilor”.

Vizita lui Zelenski la Londra s-a încheiat cu semnarea unui acord pentru un „parteneriat de apărare” între cele două țări. Acesta, potrivit documentului oficial, combină „expertiza Ucrainei și baza industrială a Regatului Unit pentru a fabrica și furniza drone și capacități inovatoare”.