Un cod rău intenționat a ajuns pe 16 noiembrie 2026 la vizitatorii unor site-uri folosite de 178 de organizații, potrivit cercetătorului în securitate Scott Helme. Cei care au făcut în acea zi transferuri de criptomonede sau plăți cu cardul pe site-urile vizate au motive să își verifice tranzacțiile, dar vizitarea unui site nu înseamnă automat că le-au fost furați banii.

Codul a fost introdus prin Optimizely, o platformă prin care firmele testează variante ale paginilor lor web, aflată în portofoliul firmei de investiții Insight Partners. El putea înlocui adresa unui portofel de criptomonede, putea copia datele unui card introduse într-un formular al site-ului și putea încerca să atace un iPhone sau iPad.

Ce site-uri au fost vizate și când a circulat codul

Helme a verificat 1.611 scripturi Optimizely, adică fragmente de cod încărcate de paginile web, și a găsit 188 infectate, aparținând celor 178 de organizații. Lista sa cuprinde, între altele, HSBC, Equifax, ABN AMRO, TaxAct, Ledger, Zoom, Salesforce, BBC, CNN, IKEA și Air France-KLM. Prezența unei firme pe listă nu arată că fiecare vizitator al site-ului ei a primit codul.

Prima introducere a codului observată de cercetător a fost la ora 04:21 UTC, pe 16 noiembrie. Varianta care schimba adresele de criptomonede a apărut la 08:10 UTC, iar funcția care copia datele cardurilor a fost adăugată la 13:43 UTC. Curățarea site-urilor a început în aceeași seară; la 21:52 UTC mai rămânea infectat unul dintre cele 188 de scripturi identificate. Aceste ore nu arată că toate site-urile au fost afectate în același timp.

Helme observase activitate a aceluiași atacator pe alte site-uri încă din 17 septembrie și o altă răspândire a codului între 13 și 16 noiembrie, prin servicii diferite de Optimizely. Optimizely a comunicat că atacatorii au folosit o slăbiciune a înscrierii conturilor pentru a adăuga codul în proiectele unor clienți. Compania spune că a blocat acea cale, a eliminat codul și a resetat accesul afectat.

Ce se știe despre bani și datele cardurilor

În portofelele atacatorilor au intrat aproximativ 7.040 de dolari până la ora 19:25 UTC pe 16 noiembrie, potrivit verificării făcute de Helme. Suma nu poate fi prezentată drept paguba acestui atac: unul dintre portofele era folosit încă din martie 2026. Cercetătorul nu a putut stabili câte date de card sau câte fișiere care păstrează sesiuni de conectare au ajuns la atacatori.

Codul putea copia datele tastate în formularele de plată ale site-urilor afectate. Potrivit lui Helme, nu putea citi datele introduse într-un formular de plată găzduit separat de servicii precum Stripe sau Adyen. Cercetătorul a identificat și funcții care puteau lua capturi ale ecranului; existența lor nu stabilește câți vizitatori au avut datele preluate.

Salesforce a oprit folosirea Optimizely ca măsură de precauție și a spus că va anunța clienții dacă găsește acces neautorizat la datele lor. Equifax a încetat să folosească serviciul după o verificare care, potrivit companiei, nu a găsit o breșă în sistemele proprii.

Ce telefoane puteau fi atacate

Pe iPhone și iPad, codul încerca să folosească programe care exploatează slăbiciuni ale sistemului. Analiza lui Helme arată că unul viza versiunile de la iOS 13 până la iOS 17, iar altul versiunile iOS 18. Pentru iOS 26, componenta observată doar identifica dispozitivul, fără un atac descris în raport.

Comentariile din codul analizat de cercetător indicau că iOS 18.7.3 și versiunile ulterioare, respectiv iOS 26.3 și versiunile ulterioare, erau reparate împotriva atacurilor vizate. Apple a lansat iOS 26.7.3 și iPadOS 26.7.3 pe 9 noiembrie pentru iPhone 11 și modelele mai noi, precum și pentru mai multe modele iPad. Versiunea ce poate fi instalată depinde de dispozitiv.

Pașii pentru cei care au folosit site-urile pe 16 noiembrie

La criptomonede, se compară adresa la care trebuia trimis transferul cu cea din confirmarea tranzacției. Dacă diferă, utilizatorul anunță imediat platforma folosită și păstrează identificatorul tranzacției și capturile relevante. Un transfer confirmat pe rețeaua de criptomonede nu se anulează automat.

La card, se verifică extrasul și notificările de plată. Pentru o tranzacție nerecunoscută, titularul blochează cardul din aplicație sau prin bancă, contactează emitentul și cere investigarea plății, păstrând detaliile tranzacției.

Pe iPhone sau iPad, se instalează cea mai recentă versiune de sistem disponibilă pentru modelul folosit.

Procedura de contestare depinde de bancă. ING arată că o plată finalizată poate fi semnalată în Home’Bank, din Rapoarte, prin selectarea tranzacției și opțiunea „Am nevoie de ajutor”. Banca precizează că refuzul la plată pentru o tranzacție nerecunoscută poate fi inițiat după cel puțin 15 zile de la tranzacție și că recuperarea banilor nu este garantată; acest termen al ING nu amână anunțarea imediată a unei plăți suspecte.