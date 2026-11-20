Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat pe 20 noiembrie 2026 încărcarea treptată a 545.007 carduri educaționale pentru copiii eligibili din familii dezavantajate, în anul școlar 2026-2027. Sprijinul este de 500 de lei pentru fiecare copil, într-o singură plată pe card, iar banii pot fi folosiți până la 31 august 2027 inclusiv.

Nu toate cardurile primesc banii în aceeași zi. Încărcarea depinde de confirmarea făcută de școală, în sistemul de evidență al învățământului, că părintele sau reprezentantul legal a primit cardul.

Când intră cei 500 de lei pe card

MIPE a alocat 272,5 milioane de lei pentru încărcarea cardurilor, dar nu a anunțat un calendar cu date de plată pentru fiecare familie. Ministerul a comunicat și că a emis 125.899 de carduri pentru copiii nou-intrați în program; nu a precizat dacă acestea sunt cuprinse în totalul de 545.007, astfel că cele două cifre nu se adună.

În cazurile în care verificarea dreptului la sprijin a ridicat probleme, cardul poate fi emis sau încărcat pe parcursul anului școlar. Acest lucru se face după clarificările transmise de Ministerul Educației și confirmarea faptului că acel copil îndeplinește condițiile.

Care copii pot primi sprijinul

Programul se adresează copiilor din grădinițele de stat care îndeplinesc condițiile de sprijin pentru familiile defavorizate. Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale de la stat, Ordonanța de urgență nr. 83/2023 cere ca venitul net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, să nu depășească jumătate din salariul minim brut pe țară.

Ajutorul de 500 de lei pe an școlar este prevăzut din 2023, deci suma anunțată acum nu este o majorare. Pentru anul școlar 2026-2027, cererea se depunea la unitatea de învățământ în 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor. Cursurile au început la 7 septembrie 2026, iar termenul obișnuit de depunere a ajuns la începutul lunii octombrie.

Ce se poate cumpăra și ce se întâmplă cu banii rămași

Cardul poate fi folosit numai pentru rechizite și haine necesare mersului la școală. Banii nu pot fi scoși de la bancomat, schimbați în numerar sau primiți ca rest la cumpărături.

Sumele pentru acest an școlar pot fi cheltuite până la 31 august 2027 inclusiv. După expirarea cardului, banii nefolosiți nu ajung la părinte sau la copil: emitentul îi returnează beneficiarului programului, potrivit ordonanței, în termen de 30 de zile.

Ce face familia dacă suma nu apare

Primul loc unde părintele poate cere lămuriri este școala sau grădinița copilului. Verificările privesc:

cererea pentru sprijin și situația copilului pe lista beneficiarilor;

confirmarea predării cardului, necesară pentru încărcare;

eventualele probleme semnalate la verificarea dreptului la ajutor.

Lista beneficiarilor poate fi actualizată în timpul anului școlar. Rezultatul verificării este disponibil în 10 zile lucrătoare de la înregistrarea fiecărei actualizări, dar acest termen nu este o dată garantată pentru încărcarea cardului.