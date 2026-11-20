Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat că 74 de programe de pregătire pentru o meserie vor începe în decembrie 2026, în țară. Pentru oamenii care caută de lucru, pasul util este să afle de la agenția din județul lor ce cursuri se țin aproape de casă și cum se pot înscrie.

Un exemplu concret vine din Mureș, unde agenția județeană a anunțat trei cursuri pentru șomeri. Acolo, cursurile sunt gratuite pentru persoanele înscrise la agenție care îndeplinesc condițiile anunțate de aceasta; gratuitatea nu se extinde automat la toate cele 74 de programe.

În Mureș sunt pregătite cursuri în trei localități

Agenția pentru ocuparea forței de muncă din Mureș a publicat la 16 noiembrie planul pentru trei meserii, cu patru zile înaintea anunțului național:

Barman, curs de inițiere, în Târnăveni.

Ajutor bucătar, curs de calificare, în Luduș.

Agent de securitate, curs de calificare, în Târgu Mureș.

Agenția intenționează să organizeze aceste cursuri până la 31 decembrie 2026. Aceasta este data până la care sunt planificate programele din Mureș, nu un termen anunțat pentru depunerea actelor.

Cine poate urma gratuit cursurile din Mureș

Gratuitatea se aplică persoanelor aflate în evidențele agenției județene și încadrate în categoriile indicate de ea. Sunt incluși șomerii și absolvenții instituțiilor de învățământ, dar și refugiații ori persoanele aflate în procedura de azil care au acces la piața muncii.

Pe listă se află și cetățenii străini sau persoanele fără cetățenie care au drept de muncă ori venituri în România, precum și cei care nu și-au găsit un loc de muncă după întoarcerea în țară sau după eliberarea din detenție. Mai sunt cuprinse persoanele care lucrează în mediul rural și nu au venituri ori au venituri sub pragul numit indicator social de referință, precum și persoanele private de libertate. Simpla alegere a unui curs nu dă, așadar, dreptul la gratuitate fără înscrierea la agenție și încadrarea într-una dintre aceste situații.

Ce acte sunt cerute și unde se află detaliile înscrierii

Pentru cursurile din Mureș, agenția cere cartea de identitate, certificatul de naștere sau de căsătorie, după caz, și diploma ori adeverința de studii. Actele și condițiile pentru un curs din alt județ trebuie verificate la agenția care îl organizează, nu preluate din anunțul pentru Mureș.

Cei interesați de cursurile din Mureș pot cere detalii la telefonul 0265/263760, interior 115. Agenția indică și secțiunea „Persoane fizice/Cursuri de formare profesională” de pe site-ul ANOFM. La contactarea agenției, candidatul poate afla data de începere și durata cursului ales, numărul de locuri, termenul și locul depunerii actelor, precum și dacă există sprijin pentru transport sau alte cheltuieli.