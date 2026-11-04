Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va vira vineri, 6 noiembrie 2026, alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție în conturile beneficiarilor. Banii sunt pentru luna octombrie și intră în cont cu două zile înaintea datei obișnuite de plată, 8 noiembrie.

Persoanele care primesc aceste drepturi prin mandat poștal nu au aceeași dată de plată. Distribuirea prin poștă începe marți, 10 noiembrie 2026, potrivit ANPIS.

Ce înseamnă data de 10 noiembrie pentru plata prin poștă

Ziua de 10 noiembrie este începutul distribuirii mandatelor, nu data la care fiecare beneficiar va primi banii acasă. ANPIS face plățile prin agențiile sale teritoriale, la nivel național.

Data obișnuită de plată, 8 noiembrie, cade duminică în 2026. Pentru cele trei drepturi plătite în cont, agenția a mutat virarea în vinerea dinainte. Beneficiarii care au deja dreptul aprobat nu trebuie să depună o cerere nouă pentru plata lunară.

Cât este alocația pentru copii în 2026

Alocația lunară este de 719 lei pentru copiii de până la 2 ani și pentru copiii cu handicap, potrivit cuantumurilor comunicate de ANPIS. Pentru copiii fără handicap, suma este de 292 de lei de la împlinirea vârstei de 2 ani până la 18 ani. Tinerii care au trecut de 18 ani pot primi în continuare alocația de 292 de lei dacă urmează liceul sau școala profesională, în condițiile legii.

În cazul copilului cu handicap, pragul de vârstă pentru suma de 719 lei este de 3 ani, iar această sumă se acordă și între 3 și 18 ani. Legea nr. 141/2025 a menținut alocațiile din 2026 la nivelul acordat sau cuvenit pentru decembrie 2025. Plata mai devreme în noiembrie schimbă ziua în care ajung banii, nu cuantumul alocației.

Indemnizația pentru creșterea copilului depinde de veniturile părintelui

Indemnizația nu are aceeași valoare pentru toate familiile. Potrivit fișei Ministerului Muncii despre acest drept, suma stabilită este de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii 2 ani dinaintea nașterii copilului. Limitele indicate sunt 1.651 de lei și 8.500 de lei pe lună.

Din indemnizația stabilită se reține, începând cu august 2025, contribuția de 10% pentru asigurarea de sănătate. Astfel, suma stabilită prin calcul nu este aceeași cu suma primită după reținere. Pentru o indemnizație aprobată pentru prima dată, plata începe în luna următoare aprobării cererii, potrivit aceleiași fișe.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.