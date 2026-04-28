Hidroelectrica, cel mai generos plătitor de dividende de la Bursa de Valori București, propune acționarilor o distribuție suplimentară de un miliard de lei din rezerve. Această decizie ridică contribuția totală către bugetul de stat la peste 3,4 miliarde de lei și oferă investitorilor un randament cumulat de 5,02%. Votul final este programat pentru 29 mai.

Dividende suplimentare pentru acționari

Acționarii celui mai mare producător de energie regenerabilă din România se pregătesc pentru încasări substanțiale. Pe lângă dividendele standard din profitul net, conducerea companiei a propus o distribuție specială de 1 miliard de lei, bani proveniți din surplusul realizat din rezerve. Directoratul a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 29 mai 2026 pentru a aproba această mișcare.

Valoarea brută propusă este de 2,2231 lei pe acțiune. Iar data plății a fost stabilită pentru 30 septembrie. Suma se adaugă celor 3,30 miliarde de lei deja propuse spre aprobare în cadrul AGA de bilanț, completând astfel recompensa financiară pentru investitori.

Statul român, marele câștigător

Principalul beneficiar al acestei strategii rămâne, fără îndoială, statul român. Prin Ministerul Energiei, care deține o participație de 80,05% la Hidroelectrica, bugetul ar urma să încaseze aproximativ 800,50 milioane de lei doar din tranșa specială de dividende.

Dacă ambele propuneri primesc undă verde, statul va încasa în acest an suma impresionantă de 3,44 miliarde de lei.

O sumă colosală, pe bune.

Ce înseamnă asta pentru investitori?

Dincolo de cifrele mari încasate de stat, ce înseamnă asta pentru un investitor de rând de la BVB? Ei bine, randamentul este unul atractiv. Cumulând dividendul special cu cel de bilanț (care are o valoare de 7,3483 lei/acțiune), randamentul net raportat la prețul de închidere de 132,10 lei/acțiune ajunge la 5,02%. E drept că valoarea agregată depășește distribuția de anul trecut, însă rămâne sub recordul stabilit în 2024, aferent exercițiului financiar al anului listării 2023.

Modelul Hidroelectrica, un exemplu de succes

Prezent la cea de-a opta ediție a Forumului Energiei, Sebastian Burduja, actual consilier al premierului Ilie Bolojan (și fost ministru al Energiei), a reafirmat importanța pieței de capital pentru economia națională. Oficialul a descris listarea Hidroelectrica drept un succes răsunător, subliniind că modelul trebuie replicat prin listări secundare ale altor companii de stat cu potențial, precum Romgaz sau Nuclearelectrica.

Burduja, un susținător declarat al investițiilor la bursă, a amintit de contribuția sa la reducerea impozitelor pe câștiguri, o măsură care a stimulat creșterea numărului de investitori de retail. Dar punctul culminant al intervenției sale a fost critica adusă discursului public care stigmatizează bursa, catalogând drept incompetență sau ticăloșie afirmațiile conform cărora listările ar reprezenta o „vânzare a țării”.

„Ştiţi foarte bine că sunt un fan al pieţei de capital. Am făcut în urmă cu ani de zile acea lege care a redus substanţial impozitele pe câştiguri, la 1% respectiv 3%. Au mai crescut puţin între timp, dar tot suntem competitivi şi uitaţi-vă ce s-a întâmplat pe piaţă, creşterea explozivă a numărului de investitori de tip retail. Mai mult, am depus recent acea iniţiativă împreună cu Cristina Prună, Gabriela Hora, Claudiu Năsui pentru varianta românească de investiţii, fonduri de investiţii pentru pensie. Cred că e o idee bună. Eu consider că listarea Hidroelectrica a fost un succes şi că poate fi replicat prin listări secundare ale unor companii care au o poveste de spus. Hidroelectrica are o poveste de spus şi văd oameni care ştiu foarte bine asta în sală. Romgaz are o poveste frumoasă de spus cu Neptun Deep, Caragele şi altele. Poate chiar Azomureş, nu ştiu… Nuclearelectrica… Deci, la o listare secundară în cazurile acestea, e foarte important timing-ul şi ce poveste spui. Ideea în sine e una meritorie, fără ca statul român să-şi piardă controlul şi fără dezbateri sterile cu oameni care folosesc expresii de tipul că jucăm la bursă. Să spui că jucăm la bursă înseamnă că habar n-ai ce înseamnă bursa. Să spui că-ţi vinzi ţara prin listări secundare, iarăşi înseamnă că habar n-ai. Cred că ţara asta, după 36 de ani, a ajuns într-un punct în care genul acesta de opinii trebuie sancţionate foarte dur public, pentru că văd doar prostie şi incompetenţă şi eventual ticăloşie”, a afirmat Sebastian Burduja.