Ambalajele cu garanție din Sistemul Garanție-Returnare (SGR) pot fi duse la orice punct de returnare al unui comerciant din România, chiar dacă băutura a fost cumpărată din alt magazin și nu mai ai bonul. Pentru fiecare ambalaj acceptat primești înapoi 0,50 lei; dacă aparatul îl respinge, verifici ambalajul, ceri ajutorul magazinului și poți reclama un refuz nejustificat la ANPC.

Ce ambalaje poți returna

Caută pe ambalaj simbolul SGR și codul de bare. Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 include ambalajele de unică folosință din sticlă, plastic sau metal, cu volume între 0,1 și 3 litri inclusiv. Regula se aplică băuturilor precum apa, sucurile, nectarurile, băuturile răcoritoare, berea, cidrul, alte băuturi fermentate, vinul, băuturile spirtoase și mixurile de bere sau alcool.

Ambalaj Intră în SGR? Ce verifici Sticlă Da Simbolul și codul de bare Sticlă din plastic Da Simbolul și codul de bare Doză din metal Da Simbolul și codul de bare Pahar pentru băuturi Nu Este exclus din sistem Cutie de carton sau pungă pentru băuturi Nu Este exclusă din sistem

Nu intră în SGR nici ambalajul de tip cutie cu pungă în interior sau cel care nu își păstrează forma după golire. Pentru cele acceptate, golește complet ambalajul și nu îl presa: trebuie să rămână suficient de întreg pentru a fi identificat, cu simbolul și codul de bare lizibile.

Unde duci ambalajele și cum iei banii

Poți folosi punctul de returnare al altui comerciant decât cel de la care ai cumpărat băutura. Bonul fiscal nu este necesar. Pe harta punctelor de returnare RetuRO poți căuta după localitate și județ și poți vedea dacă preluarea se face manual sau cu aparat. Verifică locul înainte de drum: unele restaurante și alte localuri apar pe hartă, deși nu primesc ambalaje de la public.

Verifică simbolul SGR, codul de bare și starea fiecărui ambalaj. Alege un punct de returnare și predă ambalajele sau introdu-le în aparat. Verifică numărul ambalajelor acceptate și suma primită ori înscrisă pe voucher. Dacă aparatul ți-a dat voucher, folosește-l la cumpărături sau cere să fie schimbat în numerar la același comerciant.

Garanția este de 0,50 lei pentru fiecare ambalaj SGR acceptat și se restituie integral. De exemplu, dacă ai plătit 10 lei garanție pentru 20 de băuturi și toate cele 20 de ambalaje sunt acceptate, primești 20 × 0,50 lei = 10 lei. Dacă duci 20, dar aparatul acceptă numai 17, primești atunci 17 × 0,50 lei = 8,50 lei. Pentru cele trei respinse ai mai primi 1,50 lei numai dacă sunt acceptate ulterior.

La preluarea manuală poți primi numerar sau voucher. Transferul în cont este posibil dacă magazinul este de acord, iar tu plătești eventualul comision bancar. La preluarea automată primești voucher: îl poți folosi la cumpărături sau îl poți schimba în numerar la același comerciant în cel mult 12 luni de la emitere. Și aici transferul depinde de acordul comerciantului, iar comisionul bancar îți revine.

Ce faci dacă aparatul respinge ambalajul

Verifică dacă ambalajul este gol, întreg și nepresat, iar simbolul SGR și codul de bare se pot citi. O sticlă fără marcaj SGR sau cu un cod de bare care nu mai poate fi citit nu îndeplinește condițiile de acceptare. Dacă ambalajul le îndeplinește și aparatul îl respinge, cere ajutorul personalului sau încearcă un alt punct de returnare. Mesajul aparatului nu dovedește singur că ambalajul este exclus din sistem.

Dacă aparatul nu funcționează, anunță comerciantul și notează adresa magazinului, data și ora. Pentru probleme legate de sistem poți contacta RetuRO la 031.9003, de luni până vineri între 9:00 și 17:30, cu excepția sărbătorilor legale, sau la [email protected].

Unde reclami refuzul magazinului

Dacă magazinul refuză un ambalaj care îndeplinește condițiile sau nu îți restituie garanția, cere mai întâi o explicație comerciantului. Păstrează fotografii ale ambalajului și ale mesajului aparatului, voucherul dacă există, precum și adresa, data și ora. Bonul nu este obligatoriu pentru returnare, dar îl poți adăuga la reclamație dacă îl ai.

Dacă problema nu se rezolvă, poți depune reclamația online la ANPC. Sesizarea se poate trimite și pe e-mail ori prin poștă sau se poate depune la sediul structurii teritoriale. Identifici magazinul și produsul, descrii refuzul, spui ce soliciți și atașezi dovezile. ANPC verifică refuzul de preluare sau de restituire a garanției; alte obligații de organizare a sistemului țin și de Garda Națională de Mediu.

Nu amâna sesizarea: procedura ANPC permite clasarea reclamațiilor despre încălcări petrecute cu mai mult de șase luni înainte de depunere, cu excepția celor care continuă. De obicei, cercetarea este gata în 30 de zile calendaristice. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile, iar persoana care a reclamat este anunțată.

Întrebări frecvente

Există o limită de ambalaje pe care le pot duce odată?

RetuRO spune că nu este stabilit un număr maxim de ambalaje pentru o returnare.

Cât timp pot păstra un ambalaj SGR înainte să îl returnez?

Dacă producătorul încetează să mai introducă băutura pe piață, ambalajul poate fi returnat cel mult 24 de luni de la publicarea anunțului RetuRO despre această încetare. Acesta nu este un termen general pentru toate ambalajele.

Poate un magazin mic să mă trimită la un punct comun?

Da, dacă participă la un punct de returnare organizat împreună cu alți comercianți. Punctul poate fi la cel mult 150 de metri în oraș sau 500 de metri în localitățile rurale.

Trebuie un restaurant să îmi primească ambalajele?

Nu. Restaurantele și celelalte localuri din categoria HoReCa nu sunt obligate să organizeze puncte de returnare pentru public.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: hotărârea privind Sistemul Garanție-Returnare, publicată pe Portalul Legislativ; informațiile RetuRO pentru consumatori și comercianți, harta punctelor de returnare și datele de contact; procedura pentru reclamații și formularul online ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.