Îți poți pregăti familia pentru moștenire dacă lași o listă la zi cu bunurile și datoriile, aduni actele și spui unei persoane de încredere unde le găsește. Un testament arată cui vrei să lași bunurile, dar nu șterge datoriile și nu poate înlătura partea păstrată de lege unor membri ai familiei.

Fă o listă pe care familia o poate folosi

Notează locuințele, terenurile și mașinile. Scrie unde se află actele lor. Trece conturile, depozitele, acțiunile și celelalte investiții. Pentru fiecare, notează instituția, numărul contului sau al contractului și un sold aproximativ, dacă îl cunoști. Adaugă împrumuturile, cardurile de credit, garanțiile, taxele restante și alte obligații. Pune lângă listă contractele și dovezile de plată. Actualizează lista când cumperi sau vinzi un bun, închizi un cont ori achiți o datorie.

Ține originalele într-un dosar sigur și, dacă îți este util, păstrează o copie digitală protejată. Spune unei persoane de încredere unde se află dosarul. Legea nu impune un anumit loc pentru această listă făcută din timpul vieții.

Cardurile vechi, extrasele și corespondența pot ajuta familia să identifice o bancă. Dacă nu știe unde ai avut conturi, în timpul succesiunii notarul poate cere băncilor informații despre ele. Moștenitorii pot solicita și ei informații bancare când justifică scopul cererii.

Alege forma testamentului și păstrează-l unde poate fi găsit

În România, testamentul obișnuit poate fi scris de mână sau făcut la notar. Codul civil cere ca testamentul scris de mână să fie scris integral, datat și semnat de tine. Dacă lipsește una dintre aceste condiții, testamentul nu este valabil.

La notar, îi spui ce dorești, el redactează și citește actul, iar tu îl semnezi după ce confirmi că exprimă voința ta. Testamentul făcut la notar este înscris într-un registru în care existența lui poate fi verificată la succesiune. Dacă îl scrii de mână, spune unei persoane de încredere că există și unde este: notarul nu îl găsește automat în acel registru.

Nu poți lăsa prin testament întreaga avere oricui dacă astfel încalci partea minimă păstrată de lege pentru soțul rămas în viață, copii sau alți descendenți și, în anumite situații, părinți. Notarul poate verifica această limită pentru familia și bunurile tale. Îți poți schimba voința printr-un testament ulterior sau poți revoca testamentul prin act făcut la notar.

Pregătește actele, nu doar lista bunurilor

Lista îi arată familiei ce să caute; actele ajută la dovedirea bunurilor, datoriilor și legăturilor de familie. Pentru dosarul succesoral, după deces, vor fi necesare, după caz:

certificatul de deces și documentele de stare civilă ale moștenitorilor și ale persoanei decedate;

actele de identitate ale moștenitorilor și testamentul, dacă există;

actele pentru locuințe, terenuri și mașini;

datele despre conturi, depozite și investiții;

contractele de împrumut și dovezile celorlalte datorii.

Notarul poate cere și alte acte, în funcție de situație. El solicită autorităților fiscale centrale și locale certificatele privind obligațiile fiscale. Pentru un imobil înscris în cartea funciară, verifică și datele de acolo.

Spune familiei ce există, fără promisiuni care țin loc de acte

Poți discuta cu cei apropiați despre bunuri, datorii, locul actelor și persoanele care trebuie anunțate. Poți spune și ce îți dorești să se întâmple cu un bun. O promisiune făcută în familie, de pildă că locuința va rămâne unui copil, nu transferă proprietatea și nu înlocuiește un testament valabil.

Din timpul vieții poți întocmi lista, poți organiza actele și poți face sau schimba un testament. Abia la succesiune se stabilesc legal persoanele care moștenesc, bunurile și datoriile rămase, precum și drepturile fiecăreia. O înțelegere despre drepturi dintr-o moștenire care încă nu s-a deschis nu poate înlocui această procedură.

Ce se întâmplă cu datoriile după deces

Datoriile intră în dosarul succesoral alături de bunuri și trebuie declarate și dovedite. Copiii și ceilalți moștenitori legali nu le plătesc automat din averea proprie. Ca regulă, răspund numai cu bunurile rămase de la persoana decedată, fiecare potrivit părții sale.

Regula se aplică și celor cărora testamentul le lasă întreaga moștenire sau o parte din ea. Pentru persoana care primește doar un bun anume există reguli și excepții diferite. Ascunderea cu rea-credință a unui bun sau a unei donații poate duce însă la răspundere pentru datorii inclusiv cu bunurile proprii.

Dacă există îndoieli despre ce a rămas, o persoană interesată poate cere inventarierea bunurilor. Cererea poate veni, între alții, de la un posibil moștenitor, de la persoana desemnată să îndeplinească testamentul sau de la un creditor. Dacă cineva care deține bunuri se opune inventarului, cei interesați pot cere instanței să îl dispună.

Pașii familiei după deces

Moștenirea se deschide în momentul decesului, de regulă la ultimul domiciliu al persoanei. Un posibil moștenitor poate cere deschiderea dosarului la un notar din raza tribunalului acelui domiciliu. Pot face cererea și un creditor sau altă persoană care dovedește un interes.

Familia adună certificatul de deces, actele de stare civilă și de identitate, testamentul și documentele despre bunuri și datorii. Persoana interesată cere deschiderea dosarului la notar. În cerere sunt trecuți și posibilii moștenitori, bunurile, valoarea lor și datoriile. Notarul îi cheamă pe cei care pot moșteni și verifică testamentul, actele, bunurile, datoriile și drepturile fiecăruia. Dacă dovezile sunt suficiente și există acord, notarul încheie procedura și eliberează certificatul de moștenitor.

Dacă moștenitorii se contestă între ei ori nu se înțeleg asupra bunurilor sau drepturilor, notarul suspendă procedura, iar disputa ajunge la instanță. O discuție purtată înainte în familie poate lămuri unde sunt actele și ce datorii există, dar nu înlocuiește acordul necesar la notar.

Un an pentru alegerea moștenirii, doi ani pentru impozit

De la deschiderea moștenirii, cei chemați să moștenească au, ca regulă, un an să accepte sau să renunțe. Acceptarea poate fi făcută prin declarație ori poate rezulta din fapte. Renunțarea se face prin act la notar; nu ajunge ca cineva să spună familiei că nu vrea nimic.

Cei doi ani privesc altă regulă. Codul fiscal nu cere impozitul pentru transmiterea imobilelor moștenite dacă succesiunea este dezbătută și finalizată în cel mult doi ani de la deces. După acest termen, impozitul este de 1%; pentru imobile, normele fiscale publicate de ANAF arată că baza se stabilește după scăderea datoriilor aferente lor.

De exemplu, dacă singurul bun este o locuință cu valoarea folosită la calcul de 200.000 de lei și nu există datorii de scăzut, baza este 200.000 de lei. Dacă succesiunea se încheie după cei doi ani, 1% înseamnă 2.000 de lei. Dacă aceeași locuință are o datorie aferentă de 40.000 de lei care se scade din valoarea ei, baza devine 160.000 de lei, iar 1% înseamnă 1.600 de lei.

Dacă sunt doi copii care moștenesc, aceeași datorie nu devine o obligație integrală pentru fiecare: răspunderea fiecăruia urmează partea sa din moștenire. Exemplele fiscale nu stabilesc părțile lor și nu includ cheltuielile notariale, care sunt distincte de impozit și depind de dosarul concret.

Întrebări frecvente

Ce face familia dacă nu găsește actul de proprietate?

Moștenitorii pot duce notarului copiile și orice date care ajută la identificarea bunului. Notarul le poate spune ce alte dovezi ori acte refăcute sunt necesare.

Cum află familia dacă au rămas acțiuni?

Pentru acțiunile înregistrate la Depozitarul Central, notarul poate cere un sumar de cont pentru succesiune. După eliberarea certificatului de moștenitor, transferul se cere cu acel certificat și actele de identitate.

Ce se întâmplă dacă există bunuri în străinătate?

Păstrează și actele acestor bunuri lângă celelalte documente. Dacă ai avut bunuri sau domiciliu în altă țară, familia trebuie să îi spună notarului de la început, fiindcă pot exista reguli speciale privind legea aplicabilă și persoana care se ocupă de succesiune.

Ce se întâmplă dacă un moștenitor este omis din dosar?

Calitatea moștenitorilor este stabilită în procedura succesorală, iar notarul îi cheamă pe cei care pot moșteni. Dacă apare o contestare asupra acestei calități, procedura notarială se suspendă și disputa se soluționează în instanță.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Codul civil, Portalul Legislativ; Legea notarilor publici și ghidurile Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România; registrele notariale INFONOT; reglementarea privind informațiile bancare publicată de Banca Națională a României; Codul fiscal, normele fiscale și Codul de procedură fiscală publicate de ANAF; informațiile Depozitarului Central; protocolul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; ghidul despre moștenirile cu elemente din străinătate publicat pe portalul instanțelor.