Dacă primești pensia prin poștă, plata se face la domiciliu între 1 și 15 ale lunii; dacă ai ales contul sau cardul, viramentul se face din 12, dar nu mai târziu de 13, potrivit calendarului publicat de Casa Națională de Pensii Publice la 19 august 2026. Pentru alocație și prestația de handicap trebuie urmărit calendarul fiecărei luni: pentru drepturile aferente lunii august 2026, ANPIS a programat plățile în cont pe 8, respectiv pe 14 septembrie.

Când vin banii pe card și prin poștă

Calendarul ANPIS din 4 septembrie 2026 arată și când a început distribuirea prin poștă. Datele pentru alocații și prestații de handicap din tabel sunt un exemplu lunar, nu zile fixe pentru toate lunile.

Plata În cont sau pe card Prin poștă Pensie, calendarul obișnuit al CNPP Din 12, cel târziu pe 13 ale lunii La domiciliu între 1 și 15 ale lunii Alocație pentru copii, drepturi aferente lunii august 2026 Programată pe 8 septembrie 2026 Distribuire începută pe 10 septembrie 2026 Prestații de handicap, drepturi aferente lunii august 2026 Programate pe 14 septembrie 2026 Distribuire începută pe 18 septembrie 2026

O plată programată într-o zi nu înseamnă că suma apare la aceeași oră în toate conturile. Prin poștă, ziua anunțată ca început al distribuirii nu este ziua în care fiecare beneficiar primește banii. Dacă intervine un weekend sau o sărbătoare, verifică anunțul lunii: nu există o regulă comună de mutare a tuturor acestor plăți.

Ce se întâmplă dacă nu ești acasă când vine pensia

De exemplu, dacă poștașul nu te găsește în perioada de plată a pensiei, poți ridica banii de la ghișeul poștal în cele două zile lucrătoare de după ultima zi de distribuire. După acest termen, suma poate fi returnată casei teritoriale de pensii, potrivit CNPP.

Cine plătește prestația de handicap

Pentru prestațiile sociale ale persoanelor cu handicap, direcția de asistență socială stabilește dreptul, iar agenția de plăți din județ sau din București face plata în cont ori prin poștă. Procedura aplicată din 1 ianuarie 2019 prevede plata din oficiu, pe baza datelor transmise agenției. Data se verifică în calendarul ANPIS sau la agenția care face plata.

Există o plată cu nume asemănător: indemnizația aleasă în locul asistentului personal. Pentru aceasta, plata este făcută de primăria de la domiciliul sau reședința persoanei cu handicap grav, nu după calendarul prestațiilor plătite de agenția județeană.

De ce prima alocație poate veni în altă lună

Pentru o cerere nouă, plata alocației începe în luna următoare depunerii cererii, potrivit Legii nr. 61/1993, în forma în vigoare la 1 noiembrie 2026. Dacă există drepturi pentru o perioadă anterioară, acestea pot acoperi cel mult 12 luni. Plata prin mandat poștal se suspendă dacă alocația nu este încasată trei luni la rând.

Unde verifici o plată care nu a ajuns

Verifică felul în care ai ales să primești banii și calendarul lunii pentru alocație sau prestația de handicap. Pentru pensie, folosește intervalele CNPP. Dacă primești banii în cont, verifică extrasul și întreabă banca despre virament. Dacă îi primești prin poștă, întreabă la oficiul poștal. Pentru pensie, contactează casa teritorială de pensii; CNPP poate fi apelată la 031.828.88.00. Pentru alocație sau prestația de handicap, contactează agenția județeană de plăți ori agenția din București; numărul național ANPIS este 021/9309. Pentru indemnizația în locul asistentului personal, contactează primăria. Ține la îndemână decizia de acordare a dreptului, codul numeric personal, numărul contului, extrasul și dovada opțiunii de plată, după caz.