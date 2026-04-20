Asirom VIG a lansat în premieră pe piața din România un produs de asigurare a locuinței care include o componentă de tip abonament la meșter. Noua extensie, numită „Meșter la tine acasă”, promite intervenții non-stop în 3-5 ore pentru defecțiuni frecvente, iar costul total, incluzând asigurarea unei locuințe de până la 100.000 de euro, se situează sub 8 euro pe lună.

De la despăgubire la prevenție activă

Logica din spatele noului produs este de a schimba fundamental rolul unei polițe, trecând de la simpla acoperire a pagubelor la prevenirea activă a acestora. Compania explică faptul că problemele mici, dar frecvente, sunt cele care, netratate la timp, duc la daune majore. „Cele mai frecvente probleme din locuințe nu sunt cele spectaculoase, ci cele aparent banale: țevi care cedează, instalații sanitare defecte sau centrale termice care se opresc exact când ai mai mare nevoie. Tocmai aceste situații generează cele mai multe intervenții și, netratate la timp, pot duce la daune semnificative. În acest context, asigurările de locuință evoluează de la simple instrumente de despăgubire la soluții active de prevenție”, explică cei de la Asirom VIG.

Iar datele interne ale asigurătorului confirmă această abordare. Cele mai multe intervenții în locuințe sunt legate de instalațiile interioare, în special cele sanitare și țevile, urmate de problemele la instalațiile de încălzire, cum ar fi centralele termice sau caloriferele.

Ce include abonamentul la meșter

Extensia „Meșter la tine acasă” funcționează ca o soluție completă. Unul dintre avantajele esențiale este acoperirea integrală a intervenției, de la constatare și deplasare, până la manoperă și piesele de schimb necesare. Practic, clientul nu mai trebuie să gestioneze relația cu diverși furnizori sau să se teamă de costuri neprevăzute.

Serviciul este disponibil non-stop.

Timpul de intervenție promis este de maximum trei ore în București și în reședințele de județ, respectiv de maximum cinci ore în celelalte localități din țară. Dar ce acoperă mai exact? V-ați gândit vreodată că asigurarea poate repara și bicicleta? Pe lângă problemele clasice la instalațiile electrice, sanitare, de gaze și încălzire, polița acoperă și sisteme de climatizare, geamuri și uși (inclusiv situații de pierdere a cheilor sau blocare a ușilor), acoperișuri afectate de fenomene meteo, porți de acces și chiar biciclete (în anumite limite).

Două pachete disponibile: Standard și Premium

Clienții pot alege între două variante ale serviciului „Meșter la tine acasă”, în funcție de nevoile lor. Pachetul Standard include două intervenții pe an, fiecare în limita a 2.000 de lei per eveniment. În schimb, pachetul Premium oferă intervenții nelimitate pe parcursul anului, cu o limită superioară de 4.000 de lei pentru fiecare intervenție.

Cât costă, pe bune? Exemple concrete

Asigurarea de locuință de la Asirom VIG vine cu toate acoperirile clasice, de la catastrofe la incendiu și inundații de conductă, la care se adaugă opțional clauza de meșter. În forma sa completă, costul anual este sub 90 de euro, ceea ce înseamnă mai puțin de 8 euro pe lună. Hai să vedem patru exemple de calcul oferite chiar de companie pentru pachetul Mester Premium:

Scenariul 1: Apartament în București (construit în 1995), asigurat la 100.000 de euro, cu răspundere civilă de 5.000 de euro. Prima anuală este de 86 de euro.

Apartament în București (construit în 1995), asigurat la 100.000 de euro, cu răspundere civilă de 5.000 de euro. Prima anuală este de 86 de euro. Scenariul 2: Apartament în București (construit în 1995), asigurat la 60.000 de euro, cu răspundere civilă de 2.000 de euro. Prima anuală este de 62 de euro.

Apartament în București (construit în 1995), asigurat la 60.000 de euro, cu răspundere civilă de 2.000 de euro. Prima anuală este de 62 de euro. Scenariul 3: Casă în Alba Iulia (structură de beton, 1995), asigurată la 60.000 de euro, cu răspundere civilă de 2.000 de euro. Prima anuală este de 40 de euro.

Casă în Alba Iulia (structură de beton, 1995), asigurată la 60.000 de euro, cu răspundere civilă de 2.000 de euro. Prima anuală este de 40 de euro. Scenariul 4: Casă în Alba Iulia (structură de cărămidă, 1995), asigurată la 60.000 de euro, cu răspundere civilă de 2.000 de euro. Prima anuală este de 50 de euro.