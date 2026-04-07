Banca Națională a României a menținut dobânda de politică monetară la 6,50%, o decizie anticipată de piață. Numai că, la scurt timp, analiștii de la Libra Internet Bank au venit cu o prognoză care spulberă speranțele unei reduceri în acest an, invocând o accelerare a inflației pe fondul tensiunilor internaționale. Dobânzile la facilitatea de depozit și credit au rămas și ele neschimbate, la 5,50% și, respectiv, 7,50%.

Prognoză de inflație, revizuită în sus

Libra Internet Bank a anunțat că își revizuiește ascendent prognoza de inflație pentru finalul anului 2026. Decizia vine pe fondul instabilității prelungite din regiunea Golfului și al blocajului parțial al tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Impactul principal va fi resimțit la pompă, prin scumpirea carburanților pe piața locală. În aceste condiții, banca vede „un spațiu mult mai limitat de reducere a dobânzii de politică monetară în partea a doua a acestui an”.

Riscuri externe în lanț

Iar petrolul nu este singura bătaie de cap. O serie de alte mărfuri legate de zona Golfului ar putea influența direct prețurile din România. Pe listă se află gazul natural lichefiat, a cărui cotație influențează prețul la nivel european și, implicit, costurile multor companii locale care, de la 1 aprilie, nu mai beneficiază de plafon la tarifele de gaze (o măsură ce va pune presiune suplimentară pe prețuri). La acestea se adaugă îngrășămintele chimice și sulful, esențiale pentru agricultură, dar și metale industriale precum aluminiul și cuprul, vitale pentru sectoarele auto și energetic.

Consumul, deja în zona roșie

Toată această presiune inflaționistă vine într-un moment cum nu se poate mai prost. V-ați întrebat de ce pare că banii se duc mai repede? Datele oficiale pentru trimestrul al IV-lea din 2025 au arătat că veniturile reale ale populației se găsesc deja în teritoriu negativ, iar consumul este și el în zona roșie.

Indicatorii de la începutul acestui an sugerează că slăbiciunea economiei românești se va prelungi cel puțin în prima parte a lui 2026.

Mai mult, procesul de consolidare bugetară, început în 2025, este de natură să tempereze și mai mult activitatea economică.

Ce spune, de fapt, Banca Națională

Chiar și comunicarea BNR admite că lucrurile nu stau grozav. Banca centrală se așteaptă ca rata anuală a inflației să crească în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal din cauza scumpirii combustibililor pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. randamentele titlurilor de stat pe termen mediu și lung au avut creșteri ample în martie, reflectând deteriorarea sentimentului investitorilor.

Pe de altă parte, BNR notează că progresul corecției bugetare ar trebui să intensifice presiunile dezinflaționiste venite din partea cererii agregate, ceea ce ar putea ajuta la ajustarea deficitului de cont curent. Cursul de schimb leu-euro a înregistrat o creștere relativ modestă, menținându-se pe noul palier atins.

Războiul din Orientul Mijlociu și criza energetică globală generează însă riscuri majore la adresa perspectivei economice, avertizează banca centrală, prin efectele pe care le-ar putea avea asupra puterii de cumpărare a consumatorilor, dar și prin scăderea activității și a profiturilor companiilor.