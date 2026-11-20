Asigurătorii membri ai UNSAR au plătit peste 4,5 milioane de lei pentru locuințele și mașinile afectate de explozia din cartierul Rahova, potrivit bilanțului transmis de asociație la 20 noiembrie 2026. Proprietarii despăgubiți aveau asigurări facultative pentru locuințe sau polițe CASCO pentru mașini.

Din banii plătiți, 97% au mers către pagubele locuințelor și restul de 3% către avariile mașinilor, arată UNSAR. Aceste procente împart despăgubirile achitate de asigurătorii membri, nu toate pagubele produse de explozie.

Ce plăți anunțaseră asigurătorii după explozie

Într-o informare din 22 octombrie 2025, UNSAR arăta că peste 170 de locuințe din zona afectată aveau asigurare facultativă. Numărul locuințelor asigurate nu este același lucru cu numărul cererilor pentru care s-au plătit despăgubiri.

Groupama anunța la 20 octombrie 2025 că nouă locuințe din imobilul afectat și 21 din zona alăturată erau asigurate facultativ la companie. Valoarea totală de aproximativ 11 milioane de lei reprezenta sumele pentru care erau asigurate aceste locuințe, nu banii plătiți proprietarilor. Compania anunțase plata pentru clădirea și bunurile clienților din scara direct afectată, precum și posibilitatea unui avans de 10.000 de lei pentru clienții din scările alăturate.

La 20 noiembrie 2025, OMNIASIG raporta aproape 590.000 de lei deja plătiți pentru propriile dosare și peste 440.000 de lei puși deoparte pentru dosarele în curs. Compania avea trei dosare pentru apartamente și trei pentru mașini asigurate CASCO. Două dosare de locuință erau plătite, iar al treilea era aprobat, dar nefinalizat. Dintre dosarele auto, două erau în curs de finalizare a reparației, iar unul aștepta decizia asiguratului privind repararea. Banii puși deoparte pentru dosarele în curs nu erau despăgubiri deja achitate.

Asigurarea obligatorie a locuinței nu acoperă explozia în sine

UNSAR arăta în octombrie 2025 că explozia intră printre riscurile de bază ale asigurării facultative de locuință. Ce parte din clădire, ce bunuri și ce alte cheltuieli sunt acoperite depinde de contractul fiecărui proprietar. La mașini, CASCO poate acoperi avariile produse de explozie dacă acest risc este inclus în poliță.

Asigurarea obligatorie a locuinței, numită PAD, este separată de cea facultativă. Legea nr. 260/2008 acoperă prin PAD cutremurul, alunecarea de teren și inundația produse ca fenomene naturale, nu explozia ca risc de sine stătător. Astfel, simpla existență a unei polițe PAD nu înseamnă că pagubele provocate de explozia din Rahova sunt despăgubite prin ea.

Unde se anunță paguba și ce termen se verifică

Pentru locuințele și mașinile afectate de explozie, cererea se adresează firmei care a emis asigurarea facultativă sau polița CASCO. Termenul de anunțare a pagubei și lista actelor cerute sunt cele din contractul respectiv. Proprietarul verifică dacă polița era valabilă la data evenimentului și dacă riscul de explozie era acoperit.

PAID România indică un termen de cel mult 60 de zile pentru anunțarea unei pagube produse de un risc acoperit prin PAD. Pentru o astfel de cerere sunt necesare polița valabilă, actul de identitate, dovada proprietății și documentele autorităților despre eveniment; asigurătorul poate cere și alte acte. Termenul PAD privește dezastrele naturale acoperite de această poliță, nu cererile pentru explozie depuse pe baza unei asigurări facultative sau CASCO.