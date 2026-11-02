Persoana păgubită într-un accident poate cere asigurătorului RCA să arate cum a calculat despăgubirea și de ce a refuzat sau a redus suma cerută. Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) cere ca oferta să cuprindă calculul detaliat al reparației, nu doar suma propusă.

Dacă oferta este mai mică decât costul reparației, păgubitul poate compara cele două calcule și poate cere explicarea diferențelor. O sumă trecută în ofertă nu arată, singură, dacă toate piesele și lucrările necesare au fost luate în calcul.

Legea RCA dă asigurătorului 30 de zile de la cererea de despăgubire pentru a trimite o ofertă justificată sau pentru a comunica în scris motivele unui refuz total ori parțial. Termenul se calculează de la cererea de despăgubire, nu de la data la care păgubitul primește oferta.

Ce acte și calcule poate verifica păgubitul

La deschiderea dosarului, asigurătorul trebuie să îi comunice în scris păgubitului ce documente are de depus și să înregistreze actele primite. La constatarea avariilor, păgubitul primește un exemplar al procesului-verbal. Obiecțiile sale trebuie trecute în acesta; faptul că nu a formulat obiecții atunci nu îi restrânge drepturile.

Oferta pentru repararea mașinii trebuie să arate piesele și lucrările luate în calcul, tarifele pentru munca de reparație și sursele folosite pentru costuri. Dacă mașina este considerată daună totală, oferta trebuie să arate și cum au fost calculate valoarea ei și valoarea epavei. Când sunt descoperite avarii suplimentare și este cerută o nouă constatare, procesul-verbal suplimentar se întocmește în trei zile lucrătoare de la solicitare.

Cum poate fi contestată suma oferită

Păgubitul poate pune alături oferta asigurătorului și devizul service-ului, apoi poate arăta ce piesă, lucrare, număr de ore sau tarif diferă. În reclamația scrisă către asigurător poate trece numărul dosarului de daună, suma cerută și fiecare diferență contestată. Constatarea amiabilă sau actele poliției, fotografiile, devizul și facturile pot susține cererea; după caz, poate fi folosită și o evaluare tehnică independentă.

Primirea unei plăți parțiale nu închide posibilitatea de a cere reanalizarea sumei pe baza unor documente justificative depuse ulterior. Asigurătorul trebuie să răspundă în 10 zile lucrătoare: fie plătește diferența justificată, fie explică de ce o refuză.

Când trebuie plătită despăgubirea

După acceptarea ofertei, asigurătorul are 10 zile pentru plată. Același termen se aplică după o hotărâre judecătorească definitivă sau după un acord obținut prin soluționarea alternativă a litigiului.

Pentru neplată, întârziere sau reducerea nejustificată a despăgubirii, legea prevede penalități de 0,2% pe zi, calculate la suma cuvenită ori la diferența neachitată. Înalta Curte a stabilit în 2023 că, atunci când asigurătorul încalcă termenul de 30 de zile pentru răspunsul la cerere, penalitățile curg de la expirarea acestui termen.

Unde poate merge păgubitul dacă disputa continuă

După reclamația către asigurător, păgubitul poate sesiza ASF pentru verificarea respectării obligațiilor firmei. Petiția poate fi trimisă prin formularul de pe site-ul ASF, prin e-mail, poștă ori depusă la sediu. Verificarea ASF nu ține locul unei acțiuni pentru recuperarea banilor.

Consumatorul poate depune și o cerere scrisă la SAL-Fin, inclusiv online. Procedura este gratuită. Pentru procedura în care conciliatorul impune o soluție, hotărârea se dă în cel mult 90 de zile de la primirea dosarului complet; termenul poate fi prelungit cu cel mult 45 de zile pentru motive temeinice. Păgubitul poate cere și în instanță despăgubirea sau diferența neachitată și, dacă sunt îndeplinite condițiile legii, penalitățile.