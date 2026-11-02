La un credit cu dobândă variabilă, rata lunară se calculează din suma rămasă de plată, indicele și marja din contract, precum și din numărul de luni rămase. Dacă împrumutul folosește ROBOR, poți cere trecerea la IRCC, dar pentru un contract în derulare ai nevoie de acordul băncii și de un act adițional.

La 2 noiembrie 2026, IRCC este 5,57% pe an pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Ultima valoare disponibilă a ROBOR la trei luni este 6,09% pe an, din 30 octombrie 2026. În exemplul de mai jos, rata calculată cu IRCC este cu aproximativ 98 de lei mai mică pe lună, înainte de alte costuri. Diferența nu este garantată pentru lunile următoare.

Ce verifici în contract înainte să calculezi rata

Dobânda variabilă este indicele trecut în contract plus marja băncii. Dacă împrumutul folosește ROBOR la șase luni, valoarea ROBOR la trei luni din exemplu nu îți calculează rata. Notează și ziua în care banca actualizează dobânda: ROBOR este publicat zilnic, dar rata creditului se schimbă după calendarul din contract, nu în fiecare zi.

IRCC se calculează din dobânzile tranzacțiilor dintre bănci și se aplică pe trimestre. Din acest motiv, poate urma mai târziu schimbările din piață decât ROBOR. Contractul trebuie să arate formula dobânzii, când se modifică, toate costurile și suma totală de plată, conform OUG nr. 52/2016 pentru creditele imobiliare. Verifică și dacă plătești rate egale sau descrescătoare: rezultatele diferă.

Cât iese rata la același sold și aceeași perioadă

La rate egale, pornești de la soldul de astăzi, nu de la suma împrumutată inițial. Aduni indicele și marja pentru a obține dobânda anuală, apoi împarți dobânda anuală la 12. Formula ratei folosește această dobândă lunară și numărul de luni rămase: înmulțești soldul cu dobânda lunară și cu (1 + dobânda lunară) ridicat la numărul de luni, apoi împarți la acel ultim rezultat minus 1.

De exemplu, la un sold de 300.000 de lei, cu 240 de luni rămase, rate egale și o marjă de 2%, calculele orientative sunt:

ROBOR la trei luni de 6,09% + marjă de 2% = dobândă anuală de 8,09%. Împărțită la 12 și introdusă în formulă, aceasta dă o rată de aproximativ 2.527 de lei.

IRCC de 5,57% + aceeași marjă de 2% = dobândă anuală de 7,57%. Cu același sold și aceeași perioadă, rata este de aproximativ 2.429 de lei.

Diferența este de aproximativ 98 de lei lunar numai dacă marja, soldul, lunile rămase și felul ratelor sunt aceleași. Din fiecare rată, dobânda se calculează la suma încă nerambursată; restul scade datoria. Comisioanele și asigurările se adaugă separat. Pentru rate descrescătoare, cere un grafic propriu: nu folosi sumele din acest exemplu.

Dacă dobânzile din exemplu ar rămâne neschimbate toate cele 240 de luni, ratele rotunjite ar însuma aproximativ 606.480 de lei cu ROBOR și 582.960 de lei cu IRCC, fără alte costuri. Acestea sunt sume dintr-o simulare, nu totaluri promise de bancă. Dacă IRCC ar urca la 6,09%, iar ROBOR și toate celelalte condiții ar rămâne la valorile din exemplu, avantajul de 98 de lei ar dispărea. Și ROBOR se poate schimba între timp.

Cum ceri trecerea la IRCC

Regulile introduse prin OUG nr. 19/2019 este valabilă pentru refinanțări și pentru împrumuturile date după 2 mai 2019. Un credit mai vechi aflat în derulare poate trece la noul indice numai cu acordul ambelor părți, consemnat într-un act adițional. Banca trebuie să răspundă cererii de modificare sau refinanțare în cel mult 60 de zile, dar nu este obligată să aprobe schimbarea.

Ia contractul și graficul de rambursare. Notează indicele exact, marja, soldul, lunile rămase, felul ratelor, costurile lunare și data următoarei actualizări a dobânzii. Pentru un credit imobiliar plătit în rate, poți cere gratuit graficul în orice moment al contractului. Depune la bancă o cerere scrisă de trecere la IRCC și păstrează numărul de înregistrare. Cere două grafice calculate la același sold și pentru aceeași perioadă rămasă: unul cu dobânda actuală, celălalt cu IRCC. Cere în scris oferta, toate modificările propuse și costurile. Compară marja, tipul ratelor, comisioanele, asigurările, costul anual al creditului cu cheltuielile incluse, numit DAE, și suma totală de plată din fiecare grafic. Dacă accepți, citește actul adițional înainte să semnezi și păstrează noul grafic. Dacă alegi refinanțarea, compară oferta și contractul nou cu ceea ce plătești acum.

Ce poate costa schimbarea

Schimbarea indicelui nu modifică singură marja fixă a unui credit imobiliar. O altă marjă, un comision sau o condiție nouă trebuie să apară în documentele pe care le primești înainte de semnare. La refinanțare semnezi un contract nou, cu dobânda și costurile proprii acelei oferte.

Ce compari Act adițional Refinanțare Acte de pornire Cerere, contract și grafic actual Contract și grafic actual; actele cerute de noua bancă Ce semnezi Modificarea contractului existent Un contract nou Costuri posibile Cele trecute în oferta de modificare; gratuitatea nu este automată Analiză, evaluare, notar, carte funciară, ipotecă, asigurare, cont sau intermediar, după ofertă Cine le plătește Verifică oferta scrisă Verifică oferta și contractul nou Dacă banca refuză Poți cere un răspuns scris și analiza refinanțarea Poți compara oferta altei bănci, fără garanția aprobării

În exemplul de mai sus, împarți costul schimbării trecut în ofertă la economia estimată de 98 de lei pe lună. Rezultatul îți arată după câte luni ai recupera cheltuiala numai dacă economia lunară s-ar păstra. Fără costul scris al modificării sau al refinanțării, nu există o lună de recuperare care să fie valabilă pentru creditul tău. Compară și sumele totale din grafice, nu doar prima rată.

Dacă banca nu răspunde sau răspunsul nu te mulțumește, păstrează cererea înregistrată și orice răspuns primit. După 30 de zile fără răspuns la încercarea directă de rezolvare, ori dacă răspunsul nu te mulțumește, poți cere gratuit conciliere la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Ai nevoie de cerere, dovada că ai contactat banca, contract, grafic și celelalte acte relevante. Pentru o posibilă încălcare a drepturilor consumatorului, poți depune separat o reclamație electronică la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu documentele disponibile. Cele 30 de zile pentru conciliere nu înlocuiesc termenul de cel mult 60 de zile în care banca trebuie să răspundă cererii de modificare.

Propunerea legislativă L447/2026 privind compensarea unor clienți cu credite legate de ROBOR nu este lege la 2 noiembrie 2026. Ea nu schimbă pașii de mai sus și nu dă de una singură dreptul la o plată.

Întrebări frecvente

Pot trece automat la IRCC dacă am Prima Casă sau Noua Casă?

Nu te baza pe numele programului pentru a stabili indicele. Verifică formula din contract și cere băncii un răspuns scris pentru împrumutul tău; un contract în derulare nu trece automat la IRCC.

IRCC îmi schimbă rata dacă am dobândă fixă?

O dobândă fixă nu se recalculează după mișcarea IRCC. Verifică în contract dacă dobânda este fixă pe toată durata sau numai pentru o perioadă și ce formulă se aplică după aceea.

Poate reveni banca la o marjă mai mare după o reducere?

Legea permite creditorului, în anumite condiții, să revină la marja trecută în contract la încheierea lui după o reducere acordată. Verifică în oferta scrisă cât durează reducerea și ce marjă se aplică după aceea.

Plătesc penalizare dacă rambursez înainte de termen?

La un credit imobiliar, creditorul nu poate percepe penalizare sau compensație pentru rambursarea anticipată. La un credit de consum cu dobândă variabilă nu se cere compensație; la dobândă fixă, plafonul este 1% din suma rambursată dacă mai rămâne peste un an din contract și 0,5% dacă mai rămâne cel mult un an.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: OUG nr. 52/2016; OUG nr. 50/2010; OUG nr. 19/2019; Banca Națională a României, seriile IRCC și ROBOR; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Senatul României.