Expunerea directă a băncilor europene în Orientul Mijlociu se ridică la 132 de miliarde de euro, o sumă calculată la finalul anului 2025 pentru 161 de instituții de credit. Numai că, la prima vedere, cifra pare mare, dar în realitate reprezintă mai puțin de 0,5% din totalul activelor, conform unui raport al Autorității Bancare Europene (EBA) publicat luni.

Riscurile secundare, adevărata problemă

Autoritatea avertizează însă că lucrurile stau puțin diferit dincolo de cifrele brute. Adevăratul pericol vine din altă parte. EBA subliniază că, deși volumul este limitat, „escaladarea tensiunilor ar putea genera efecte de runda a doua, în special în urma preţurilor mai ridicate la energie, a presiunilor inflaţioniste, a creşterii mai slabe a economiei globale şi a perturbărilor din lanţurile de aprovizionare”.

sectoarele mari consumatoare de energie, precum transporturile, construcțiile și anumite ramuri ale industriei prelucrătoare, vor fi primele lovite.

Franța, Germania și Spania, în topul expunerii

Dar care sunt, pe bune, țările cele mai implicate? Pe țări, băncile franceze sunt de departe cele mai expuse la Orientul Mijlociu, cu un total de 60,825 de miliarde de euro investiți în regiune la finalul lui 2025. Urmează la mare distanță creditorii germani, cu o expunere de 18,954 miliarde de euro. Iar podiumul este completat de Spania, cu 18,563 de miliarde de euro, instituțiile de credit de aici extinzându-și vizibil afacerile în zonă în ultimele luni.

Creditarea, principala activitate

Principala activitate a băncilor din Europa în Orientul Mijlociu este creditarea altor instituții financiare. Aceasta se ridica la 46,894 de miliarde de euro la finalul anului trecut. Pe locul doi se situează împrumuturile acordate altor companii, cu un total de 32,525 de miliarde de euro.

Cifrele sunt clare.

Emiratele Arabe Unite, destinația favorită

Afacerile băncilor europene în Orientul Mijlociu (cele 132 de miliarde de euro) erau concentrate anul trecut mai ales în câteva state cheie. Emiratele Arabe Unite conduc detașat, cu investiții de 54,586 de miliarde de euro. Urmează Qatar, cu 29,407 miliarde de euro, și Arabia Saudită, cu 23,196 de miliarde de euro.

Lista este completată de Bahrein (8,282 miliarde de euro), Israel (8,052 miliarde de euro), Kuweit (3,948 miliarde de euro) și, în final, Oman, cu 3,590 de miliarde de euro.